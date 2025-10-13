IPVA 2025 dos finais de placa 3 a 0 vence nesta quarta-feira

Termina nesta quarta-feira (15/10) prazo para pagar valor total do IPVA 2025 e licenciamento anual de veículos com final de placa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 0, em Goiás (Foto: Denis Marlon)

Termina nesta quarta-feira (15/10) o prazo para pagar o valor total do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 e o licenciamento anual de veículos com final de placa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 0, em Goiás.

A emissão do boleto ou Documento Único de Arrecadação deve ser feita no portal do Governo de Goiás, o Expresso, no serviço Consultar veículo – IPVA, multas e CRLV, no site do Detran Goiás ou no aplicativo Detran GO ON.

Quem precisar de atendimento presencial pode buscar a unidade do Vapt Vupt mais próxima. O dia 15 é a data-limite para pagamento do valor total do IPVA, além do vencimento da décima e última parcela para quem optou pelo parcelamento.

Contribuintes com parcelas em aberto devem emitir a cota única, que traz o valor atualizado para quitação.

Atenção ao prazo

Dados da Receita Estadual apontam que donos de 887 mil veículos com final 3 a 0 ainda não quitaram o IPVA deste ano, incluindo quem tem uma ou mais parcelas não pagas e aqueles que não dividiram o tributo em 2025.

“Esses contribuintes devem ficar atentos ao prazo final para quitação, já que depois há cobrança de juros e multa”, explica o gerente do IPVA, Jorge Arêas.

Para os finais de placa 1 e 2, a data-limite foi em 15 de setembro.

Após o vencimento, o proprietário também perde a redução de 50% no valor do IPVA para automóveis 1.0 e motos de até 125 cilindradas. Os inscritos no programa Nota Fiscal Goiana que acumularam desconto de até 10% no imposto ainda deixam de receber o benefício no boleto deste ano.

IPVA 2025 – canais para tirar dúvidas