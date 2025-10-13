Governo de Goiás leva startups goianas para rodada de negócios na China

Empreendedores goianos partem para a China em busca de oportunidades no mercado internacional de tecnologia e IA (Foto: André Bianchi/Secti Goiás)

Dez startups goianas embarcaram nesta segunda-feira (13/10) para a China, onde vão participar de rodada de negócios durante o Hicool Entrepreneur Summit – um dos maiores eventos globais de empreendedorismo tecnológico. De 16 a 18 de outubro, o grupo integra missão do Hub Goiás em solo chinês, que inclui visita a parques tecnológicos locais.

A missão, que tem o apoio do Governo de Goiás, faz parte do programa Madurar Internacional, do Hub Goiás, equipamento criado e mantido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), e gerido pelo Porto Digital.

“Estamos enviando startups goianas maduras para mostrar nosso potencial, especialmente no uso de inteligência artificial, e criar pontes tecnológicas e oportunidades reais de investimento para nosso estado. Esta missão é uma porta de entrada para que nossa inovação seja reconhecida mundialmente”, afirma o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, José Frederico Lyra Netto.

Sobre a rodada de negócios na China

O objetivo do programa é fomentar novos negócios inovadores de Goiás, com entrada estruturada e assistida no mercado internacional, conexões comerciais e oportunidades de investimento no mercado asiático.

O Hicool Entrepreneur Summit reunirá mais de 500 startups de todo o mundo e deve atrair público de aproximadamente 50 mil visitantes, servindo como vitrine de produtos, tecnologias e articulação com cadeias industriais globais.

Além disso, a missão visitará parques tecnológicos como o TusPark, ligado à Universidade de Tsinghua, localizado na Zhongguancun National Innovation Demonstration Zone, epicentro das inovações chinesas que reúne mais de mil empresas de tecnologia, e é sede de multinacionais e grandes empresas da China.

Importância da missão internacional

A participação das empresas no evento chinês integra um conjunto de ações da Secti para impulsionar o empreendedorismo de base tecnológica, promovendo a troca de conhecimento e o acesso a mercados internacionais.

As startups já passaram por estágio de preparação no Brasil, via Hub Goiás, para imersão no mercado chinês. A missão terá agendas de networking, visitas técnicas e articulações com parques de tecnologia, aceleradoras e potenciais investidores.

“O Madurar Internacional foi idealizado graças à escuta ativa que fizemos com as startups goianas que orbitam o Hub Goiás. Identificamos a necessidade e importância de apresentar toda pesquisa e tecnologia desenvolvida no estado para o mundo. Além dessa vitrine, as startups terão oportunidade de conhecer novos modelos de negócios, tecnologias e entender como atender um novo mercado com seus produtos e serviços. Como o evento reúne empreendedores do mundo inteiro, é possível fazer benchmarking aprofundado e desenvolver melhoria nos negócios e claro, na mentalidade do empreendedor”, afirma o superintendente de Inovação do Hub Goiás, Johnny Laranjeira.

IA

A inteligência artificial é tecnologia presente no modelo de atuação das starts selecionadas, seja em educação, bioeconomia, saúde, marketing ou indústria, o que reforça o perfil tecnológico e inovador de Goiás, que quer ser o principal polo de IA do Brasil.

Entre as startups participantes estão a Nanoterra, especializada em biotecnologia e nanotecnologia sustentável; e a BioUs, referência em bioeconomia circular e reaproveitamento de resíduos orgânicos com uso de IA.

“Participar dessa missão é uma oportunidade de conectar a Nanoterra com o ecossistema asiático e fortalecer a internacionalização da inovação feita em Goiás”, destaca a cofundadora da Nanoterra, Yara Mendes.

Já o CEO da BioUs, Raimundo Lima, diz que “a missão é estratégica para aproximar startups goianas de investidores e parceiros internacionais, consolidando a presença de Goiás no cenário global de tecnologia”.