Baldy entrega mais de 3 mil benefícios habitacionais nesta quinta-feira (16/10) em Goiânia

Quase 2,5 mil cartões do Aluguel Social e mais de 620 escrituras de imóveis regularizados que serão entregues gratuitamente a famílias de seis bairros da capital (Fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) e do Goiás Social, realiza, nesta quinta-feira (16/10), às 9 horas, no Ginásio de Campinas, em Goiânia, a entrega de 2.489 cartões do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social, e 620 escrituras do Pra Ter Onde Morar – Escritura. Os documentos de titularidade contemplam famílias de seis bairros da capital: Vila Mutirão, São Domingos, Boa Vista, Vera Cruz, João Paulo II e Residencial Conquista.

A primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, ressalta a transformação que o programa habitacional tem promovido na vida de milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. “Trabalhamos para garantir dignidade às pessoas. Com o Aluguel Social, as famílias conseguem sair de situações de risco e viver com mais segurança. E com a escritura, elas finalmente passam a ter o documento que comprova que a casa é delas de fato e de direito. Isso é cidadania”, afirma.

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, explica que o programa vem alcançando resultados históricos na área da habitação. “Entregaremos mais de 3,1 mil benefícios em único evento, o que demonstra o compromisso do governo com as famílias goianas. São ações que mudam vidas. No caso das escrituras, a Agehab custeia todo o processo cartorial, o que desonera totalmente o cidadão”, destaca Baldy.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Adib Elias, reforça o impacto do investimento em habitação social. “É um trabalho de longo alcance, que envolve obras, regularização e assistência direta. Com apoio do governador Ronaldo Caiado, temos conseguido avançar em todas as frentes e atingir cada vez mais famílias que antes estavam esquecidas pelo poder público”, salienta.

O programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social atende famílias em vulnerabilidade social, com renda familiar per capita de até um salário mínimo, que não possuem moradia própria e residem de forma precária ou em situação de risco. O benefício é de R$ 350 mensais, pagos por 18 meses, com possibilidade de prorrogação em casos específicos. Até o momento, quase 80 mil famílias em todo o Estado já foram beneficiadas com o programa.

Já o Pra Ter Onde Morar – Escritura promove a regularização fundiária de imóveis urbanos, garantindo aos moradores o título definitivo de propriedade. O processo é gratuito e realizado em parceria com prefeituras. A ação envolve levantamento topográfico, análise jurídica, registro em cartório e entrega da escritura. Em todo o Estado, mais de 18 mil escrituras já foram entregues sem nenhum custo aos beneficiários.

Serviço

Agenda: Entrega de 2.489 cartões do Aluguel Social e 620 escrituras do programa Pra Ter Onde Morar

Data: 16/10/2025 – quinta-feira

Horário: 9 horas

Local: Ginásio de Campinas

Endereço: Rua Senador Morais Filho, 351 – Setor Campinas – Goiânia (GO)

Agência Goiana de Habitação – Governo de Goiás