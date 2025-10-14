Concurso Público oferece oportunidades para níveis Superior e Médio em Itumbiara/GO

A Câmara Municipal de Itumbiara/GO está com inscrições abertas para seu novo Concurso Público, destinado ao provimento de vagas para cargos de níveis Superior e Médio, além de formação de cadastro de reserva. O certame é organizado pelo Instituto Consulplan e representa uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade no serviço público.

O processo seletivo será composto por três etapas: Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório; Prova Discursiva, também de caráter eliminatório e classificatório; e Avaliação de Títulos, exclusiva para o cargo de Procurador do Legislativo, de caráter apenas classificatório.

As inscrições estão sendo realizadas exclusivamente pela Internet, no site www.institutoconsulplan.org.br, das 16h00min do dia 13 de outubro de 2025 até as 16h00min do dia 6 de novembro de 2025. As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade:

R$ 63,00 para cargos de Nível Superior Completo;

R$ 62,00 para cargos de Nível Médio Completo.

Um destaque importante deste concurso é a possibilidade de o candidato inscrever-se para até dois cargos, desde que as provas sejam aplicadas em turnos distintos, ampliando as chances de aprovação.

Os candidatos que necessitarem de condições especiais para a realização das provas deverão solicitá-las no momento da inscrição, indicando os recursos necessários e enviando o laudo ou atestado médico (original ou cópia autenticada) até o dia 7 de novembro de 2025, via upload, pelo link específico no site do Instituto Consulplan.

O edital também prevê reservas de vagas em atenção à inclusão e à equidade. Do total de vagas ofertadas — e das que vierem a surgir durante o prazo de validade do concurso —, 5% serão destinadas a pessoas com deficiência e 20% aos candidatos negros, conforme as legislações vigentes.

As Provas Objetivas de Múltipla Escolha e Discursivas estão previstas para ocorrer na cidade de Itumbiara/GO, no dia 7 de dezembro de 2025 (domingo). As provas terão caráter eliminatório e classificatório e avaliarão conhecimentos específicos e gerais, conforme o cargo pretendido.

O concurso público representa uma importante oportunidade para os profissionais que desejam ingressar no serviço público e contribuir com o fortalecimento da Câmara Municipal de Itumbiara.