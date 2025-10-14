Projeto ConViva da UEG abre ação nacional de conscientização no trânsito

Outras 13 cidades de 8 estados, além do Distrito Federal, promovem ações de conscientização no trânsito de 14 a 15/10 (Foto Detran GO)

O projeto ConViva da UEG – Motoristas e ciclistas de mãos dadas pela vida, coordenado pelo professor Thiago Vilela, da UnU Eseffego da Universidade Estadual de Goiás (UEG), promoveu na manhã desta terça-feira (14/10), uma ação educativa para conscientizar sobre o respeito e a segurança no trânsito de Goiânia.

A iniciativa buscou sensibilizar motoristas e pedestres quanto à importância do compartilhamento seguro das vias e do cumprimento das normas que garantem a proteção à vida, especialmente no caso de ciclistas.

Sobre a ação desta terça-feira do ConViva

O ponto de encontro foi às 7 horsa, na rotatória do Jardins Verona, na região leste da capital Goiânia.

Eram esperados mais de 400 participantes, entre eles, representantes das secretarias municipal e estadual de Trânsito, do Detran, além de vereadores e deputados estaduais.

Durante a mobilização, será realizado um adesivaço, com a distribuição e fixação de adesivos informativos em veículos, indicando a distância mínima de 1,5 metro que deve ser mantida entre carros e bicicletas, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro.

Sobre a ação nacional de conscientização no trânsito do ConViva

O ConViva tem se destacado por promover campanhas educativas e de engajamento social em prol de uma convivência mais segura e empática no trânsito.

Em apenas três dias de mobilização, a ação, que nasceu em Goiânia, alcançou repercussão nacional, conquistando adesão em diversas cidades brasileiras.

Nesta quarta-feira (15/10), participarão ciclistas, motoristas, educadores e coletivos urbanos comprometidos com a segurança e o respeito no trânsito, em atos de conscientização nas seguintes cidades brasileiras:

Belo Horizonte (MG);

Brasília (DF);

Cuiabá (MT);

Curitiba (PR);

Fortaleza (CE);

João Pessoa (PB);

Pelotas (RS)

Porto Alegre (RS);

Ribeirão Preto (SP);

Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo (SP);

São José dos Campos (SP);

Uberlândia (MG)

Sobre o projeto ConViva da UEG

Vinculado à UEG, o ConViva nasceu como um projeto de extensão universitária, desenvolveu-se de forma autônoma sob a coordenação do professor Thiago Vilela e agora está sendo reativado como projeto institucional dentro universidade.

A iniciativa promove ações educativas, campanhas de conscientização e intervenções comunitárias, buscando reduzir acidentes e valorizar a vida no trânsito. A proposta destaca a importância da empatia e do cumprimento das leis de mobilidade, especialmente a distância mínima de 1,5 metro entre veículos e bicicletas, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

Segundo o professor Thiago Vilela, a ação também é uma resposta aos três acidentes graves envolvendo ciclistas registrados este mês em Goiânia. Para ele, a mobilização reforça que iniciativas como essa não podem ser pontuais.

“Ações como esta precisam ser contínuas, pois a educação no trânsito deve ser permanente”, destaca. Vilela acrescenta ainda que o próximo passo será promover uma reunião com representantes do poder público para discutir medidas efetivas de segurança e convivência entre motoristas e ciclistas.

Desenvolvido com a participação de estudantes e professores, o projeto realiza campanhas visuais, palestras, produções audiovisuais e parcerias com órgãos públicos e entidades civis. Com isso, busca fortalecer a integração entre a universidade e a sociedade.

Mais do que um projeto, é um movimento de educação cidadã e sustentabilidade que ressalta o compromisso da UEG com a vida, a saúde e o respeito mútuo nas ruas. Para a pró-reitora de Extensão e Assuntos Estudantis da UEG, profa. Sandra Máscimo, trata-se de um exemplo inspirador de como a extensão universitária pode gerar impacto social real.