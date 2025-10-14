Goiás registra crescimento de 65,7% na produção de ovos

Ovos produzidos em Goiás registram aumento de 65,7% e ampliam participação no mercado interno e nas exportações (Foto: Giovanna Curado)

A avicultura de postura em Goiás segue em ritmo de expansão, fortalecendo a cadeia produtiva e contribuindo para a segurança alimentar. O setor se destaca pela produção e consumo crescente, além de ascensão estratégica no mercado interno e internacional. Na série histórica dos últimos 10 anos, a produção de ovos cresceu 65,7%, saltando de 152,3 milhões de dúzias em 2015 para 252,2 milhões de dúzias produzidas em 2024.

O Valor Bruto de Produção (VBP) avançou 49,2% em comparação a 2020. Segundo o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a estimativa é que, em 2025, alcance R$1,6 bilhão. A atividade está presente em todos os 246 municípios goianos, com destaque para Inhumas, maior produtor e Cristalina, município que mais cresceu na avicultura de postura em 2024 em comparação ao ano anterior.

No mercado externo, Goiás exportou 902,9 toneladas de ovos férteis em 2024, totalizando US$ 4,5 milhões, ocupando a quarta posição no ranking nacional das exportações. De janeiro a agosto de 2025, essa categoria representou 45,3% do faturamento do setor.

Dinâmicas de produção

O produto também se destaca pela versatilidade industrial, sendo usado in natura, em ovo líquido ou em pó, na indústria de vacinas e suplementos proteicos, agregando valor e fortalecendo a cadeia produtiva.

Os sistemas de criação de galinhas poedeiras vêm evoluindo para atender ao bem-estar animal e às demandas do mercado, com destaque para gaiolas mobiliadas, cage-free, caipira e orgânico. Apesar dos custos mais altos, esses modelos geram ovos de alto valor agregado.

Para o secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, Pedro Leonardo Rezende, o crescimento da produção de ovos no estado não apenas garante alimento de qualidade para a população, como também promove desenvolvimento local e oportunidades de renda para os produtores.

“Isso fortalece a rotina do produtor, permitindo que ele atenda à demanda crescente do mercado interno e amplie sua participação no comércio exterior. A avicultura, de forma geral, é um mercado em expansão em Goiás e políticas públicas como o FCO Rural, que aprovou mais de R$ 260 milhões em cartas-consulta para a atividade nos últimos seis anos contribuem para valorizar os produtores em todo o estado”, afirma o titular.

Panorama goiano

As informações completas desse segmento e das principais cadeias agropecuárias do estado, estão reunidas na 73ª edição do Agro em Dados, informativo mensal da Seapa. Clique aqui e confira todas as publicações estão disponíveis.