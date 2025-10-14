Missão Técnica do Governo de Goiás em SC busca aprimorar rastreabilidade bovina e defesa agropecuária

Comitiva goiana visita instituições catarinenses para conhecer sistemas de rastreabilidade e ações de sanidade animal e serviço de inspeção (Fotos: Agrodefesa GO)

Uma comitiva goiana realizou missão técnica em Santa Catarina entre os dias 8 e 10 de outubro, que incluiu visitas técnicas e reuniões voltadas à troca de experiências sobre inovação, rastreabilidade bovina, defesa sanitária animal e serviço de inspeção.

Estiveram presentes representantes da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), da Goiás Parcerias e da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Segundo o presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos, a iniciativa reforçou o compromisso da instituição em fortalecer ações de sanidade animal e ampliar a integração institucional entre estados para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à defesa agropecuária.

“Vimos que os pensamentos das defesas dos dois estados estão bastante alinhados na busca de grandes objetivos para a saúde dos rebanhos e o crescimento da cadeia de cada um”, destacou.

Participação da Agrodefesa na Missão Técnica em SC

Pela Agrodefesa, também integraram a comitiva goiana o diretor de Gestão Integrada, Renan Willian Martins; o gerente de Inspeção, Paulo Viana; e o assessor da Diretoria de Defesa Agropecuária Fernando Bosso.

O grupo contou ainda com o presidente da Goiás Parcerias, Diego de Oliveira Soares; a analista de Gestão Governamental da Secretaria da Economia, Heloyse Reis Daris; e o superintendente de Gestão Integrada da Secretaria de Agricultura (Seapa), Renato Faria.

“Essa troca de experiências é fundamental para aprimorar nossos processos e buscar soluções inovadoras que possam fortalecer a defesa agropecuária em Goiás. Conhecer de perto o modelo catarinense nos permite avaliar práticas bem-sucedidas e adaptá-las à nossa realidade, sempre com foco na eficiência, transparência e integração entre os sistemas de gestão”, ressaltou o diretor de Gestão Integrada da Agrodefesa, Renan Willian Martins.

O assessor da Agrodefesa, Fernando Bosso, avaliou positivamente a experiência:

“A viagem foi muito positiva pra conhecer os avanços alcançados por Santa Catarina na defesa agropecuária, em especial na rastreabilidade e identificação individual do rebanho, visualizando as formas com que eles alcançaram estes feitos e podendo adaptar as soluções ao panorama do estado de Goiás”.

Cronograma da Missão Técnica em SC

Primeiro dia

A agenda teve início na quarta-feira (8/10), com reunião na Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, onde a comitiva foi recebida pelo secretário Carlos Chiodini, pelo secretário adjunto Admir Edi Dalla Cort e pelo presidente do Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária (Icasa), Osvaldo Miotto Júnior.

Durante o encontro, foram apresentados os principais programas desenvolvidos pelo governo catarinense voltadas ao fortalecimento do meio rural, com destaque para as ações de defesa agropecuária e rastreabilidade animal.

Segundo dia

Na manhã de quinta-feira (9/10), a equipe visitou uma propriedade rural no município de Biguaçu, onde acompanhou a aplicação prática do Programa de Rastreabilidade Bovina de Santa Catarina (SRBOV-SC), coordenado pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), com acompanhamento técnico do Icasa.

Ainda na quinta-feira, o grupo visitou a sede da Cidasc, onde foram recebidos pela presidente Celles Regina de Matos, pela diretora Administrativa-Financeira, Vanessa Souza Adami, pelo diretor de Desenvolvimento Institucional, Bernard Borchardt, e pela diretora de Planejamento e Inovação, Camila Bolfe. Na ocasião, conheceram os programas e projetos da companhia, responsável pela execução das políticas públicas de defesa sanitária animal e vegetal.

Terceiro dia

Na sexta-feira (10/10), o presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos, e o assessor Fernando Bosso visitaram a fábrica da Allflex, empresa referência na produção de brincos de identificação e tecnologias de rastreabilidade animal. Durante a visita, conheceram os processos de fabricação e as inovações aplicadas aos dispositivos de identificação do rebanho.

Encerrando a programação, o diretor de Gestão Integrada da Agrodefesa, Renan Willian Martins, e o gerente de Inspeção, Paulo Viana, retornaram à Cidasc para uma visita técnica voltada ao sistema de inspeção de produtos de origem animal, com o objetivo de avaliar práticas e tecnologias aplicadas no estado.