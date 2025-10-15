Baldy entrega 400 cartões do Aluguel Social e escrituras de imóveis em Aparecida de Goiânia nesta quinta-feira (16/10)

15 de outubro de 2025
alexandre baldy

Beneficiários receberão auxílio-moradia e escrituras de regularização fundiária gratuitamente por meio do programa Pra Ter Onde Morar (Fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) e do programa Goiás Social, realiza nesta quinta-feira (16/10), em Aparecida de Goiânia, a entrega de 400 cartões do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social, além da assinatura do Termo de Cooperação de Regularização Fundiária e entrega de 15 escrituras a famílias dos bairros Cruzeiro do Sul e Setor Planície. A solenidade será às 11 horas, no CEU das Artes Orlando Alves Carneiro, Cidade Vera Cruz.

A primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, destaca que o programa representa dignidade e cidadania para as famílias mais vulneráveis. “Estamos garantindo um lar seguro para quem mais precisa. O aluguel social é um alívio imediato, enquanto a escritura traz segurança definitiva para essas famílias, que passam a ter a casa em seu nome e a oportunidade de sonhar com um futuro melhor.”

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, reforça o compromisso do Governo de Goiás com a política habitacional inclusiva. “É uma determinação do governador Ronaldo Caiado que a casa própria e o apoio à moradia cheguem a quem realmente precisa. Estamos entregando não só documentos, mas transformando vidas por meio do acesso à moradia digna.”

Para o secretário de Estado da Infraestrutura, Adib Elias, a entrega de escrituras e cartões do aluguel social reforça a amplitude do programa habitacional. “Estamos atuando em várias frentes: construção, regularização e apoio direto às famílias. É um esforço conjunto com as prefeituras que tem feito Goiás se destacar no cenário nacional quando o assunto é habitação.”

O programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social concede mensalmente o valor de R$ 350 a famílias em situação de vulnerabilidade, com o objetivo de garantir moradia digna enquanto buscam estabilidade financeira. O auxílio é pago diretamente em um app de celular próprio, após cadastro e aprovação nos critérios estabelecidos pela Agehab, com recursos 100% do Tesouro Estadual. Quase 80 mil famílias já foram contempladas em todo o Estado.

Já a regularização fundiária urbana, outra modalidade do programa, assegura a titularidade definitiva do imóvel aos moradores de áreas consolidadas, promovendo segurança jurídica e inclusão social. O processo, que antes era oneroso e burocrático para o cidadão, agora é custeado integralmente pelo Governo de Goiás. Desde o início da atual gestão, mais de 18 mil escrituras foram entregues gratuitamente, fortalecendo o direito à moradia e à propriedade.

 

Serviço

Agenda: Entrega de 400 cartões do Aluguel Social, assinatura de Termo de Cooperação de Regularização Fundiária e entrega de 15 escrituras
Data: 16/10 – quinta-feira
Horário: 11 horas
Local: CEU das Artes Orlando Alves Carneiro
Endereço: Av. V-5, Cidade Vera Cruz – Aparecida de Goiânia – GO

Agência Goiana de Habitação – Governo de Goiás

Tags: ,

Veja também

cemiterio parque

Prefeitura intensifica zeladoria nos cemitérios de Anápolis para o Dia de Finados com mão de obra do programa Segunda Chance

15 de outubro de 2025
cachorro

Feira Pet terá vacinação antirrábica gratuita e atividades recreativas com a equipe da Unidade de Vigilância de Zoonoses

15 de outubro de 2025
orquestra jovem de anapolis

Orquestra Jovem apresenta Concerto do Dia das Crianças na Quarta Cultural

15 de outubro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

cemiterio parque

Prefeitura intensifica zeladoria nos cemitérios de Anápolis para o Dia de Finados com mão de obra do programa Segunda Chance

15 de outubro de 2025
cachorro

Feira Pet terá vacinação antirrábica gratuita e atividades recreativas com a equipe da Unidade de Vigilância de Zoonoses

15 de outubro de 2025
orquestra jovem de anapolis

Orquestra Jovem apresenta Concerto do Dia das Crianças na Quarta Cultural

15 de outubro de 2025
alexandre baldy

Baldy entrega 400 cartões do Aluguel Social e escrituras de imóveis em Aparecida de Goiânia nesta quinta-feira (16/10)

15 de outubro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

15 de outubro de 2025