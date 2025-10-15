Baldy entrega 400 cartões do Aluguel Social e escrituras de imóveis em Aparecida de Goiânia nesta quinta-feira (16/10)

Beneficiários receberão auxílio-moradia e escrituras de regularização fundiária gratuitamente por meio do programa Pra Ter Onde Morar (Fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) e do programa Goiás Social, realiza nesta quinta-feira (16/10), em Aparecida de Goiânia, a entrega de 400 cartões do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social, além da assinatura do Termo de Cooperação de Regularização Fundiária e entrega de 15 escrituras a famílias dos bairros Cruzeiro do Sul e Setor Planície. A solenidade será às 11 horas, no CEU das Artes Orlando Alves Carneiro, Cidade Vera Cruz.

A primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, destaca que o programa representa dignidade e cidadania para as famílias mais vulneráveis. “Estamos garantindo um lar seguro para quem mais precisa. O aluguel social é um alívio imediato, enquanto a escritura traz segurança definitiva para essas famílias, que passam a ter a casa em seu nome e a oportunidade de sonhar com um futuro melhor.”

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, reforça o compromisso do Governo de Goiás com a política habitacional inclusiva. “É uma determinação do governador Ronaldo Caiado que a casa própria e o apoio à moradia cheguem a quem realmente precisa. Estamos entregando não só documentos, mas transformando vidas por meio do acesso à moradia digna.”

Para o secretário de Estado da Infraestrutura, Adib Elias, a entrega de escrituras e cartões do aluguel social reforça a amplitude do programa habitacional. “Estamos atuando em várias frentes: construção, regularização e apoio direto às famílias. É um esforço conjunto com as prefeituras que tem feito Goiás se destacar no cenário nacional quando o assunto é habitação.”

O programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social concede mensalmente o valor de R$ 350 a famílias em situação de vulnerabilidade, com o objetivo de garantir moradia digna enquanto buscam estabilidade financeira. O auxílio é pago diretamente em um app de celular próprio, após cadastro e aprovação nos critérios estabelecidos pela Agehab, com recursos 100% do Tesouro Estadual. Quase 80 mil famílias já foram contempladas em todo o Estado.

Já a regularização fundiária urbana, outra modalidade do programa, assegura a titularidade definitiva do imóvel aos moradores de áreas consolidadas, promovendo segurança jurídica e inclusão social. O processo, que antes era oneroso e burocrático para o cidadão, agora é custeado integralmente pelo Governo de Goiás. Desde o início da atual gestão, mais de 18 mil escrituras foram entregues gratuitamente, fortalecendo o direito à moradia e à propriedade.

Serviço

Agenda: Entrega de 400 cartões do Aluguel Social, assinatura de Termo de Cooperação de Regularização Fundiária e entrega de 15 escrituras

Data: 16/10 – quinta-feira

Horário: 11 horas

Local: CEU das Artes Orlando Alves Carneiro

Endereço: Av. V-5, Cidade Vera Cruz – Aparecida de Goiânia – GO

Agência Goiana de Habitação – Governo de Goiás