Orquestra Jovem apresenta Concerto do Dia das Crianças na Quarta Cultural

15 de outubro de 2025
orquestra jovem de anapolis

Nesta apresentação, Seoud se junta à Orquestra Jovem de Anápolis em um concerto especial, trazendo ao palco sua experiência e sensibilidade artística (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A edição desta semana da Quarta Cultural apresenta o Concerto do Dia das Crianças, com a Orquestra Jovem de Anápolis e participação especial do maestro Ricardo Seoud. O evento, promovido pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, será realizado nesta quarta-feira (15), às 19h, no Teatro Municipal, com entrada gratuita.

Formada por jovens bolsistas e voluntários, a Orquestra Jovem de Anápolis é um projeto de formação musical que tem como objetivo oferecer aos participantes a oportunidade de desenvolver habilidades técnicas e artísticas. A iniciativa estimula a disciplina, o trabalho em equipe e o acesso à cultura, além de valorizar novos talentos da música no município.

No repertório da noite, destaca-se a “Mini Sinfonia Cantigueira”, obra original escrita especialmente para orquestras estudantis. Dividida em três movimentos curtos, a peça combina a clareza formal das sinfonias do período clássico com elementos melódicos e rítmicos das cantigas tradicionais brasileiras. A proposta é proporcionar um mergulho afetivo no imaginário infantil e popular, valorizando o repertório oral que compõe a base da cultura musical do país.

Ricardo Seoud é violinista e educador musical, com formação pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Atuou por nove anos na Orquestra Sinfônica de Goiânia e tem ampla experiência como professor, incluindo sua participação no projeto social Criar e Tocar, em Anápolis, entre 2014 e 2018. Especialista na metodologia Suzuki, é fundador do Centro Suzuki Goiânia, onde atua na formação musical de crianças e jovens.

Nesta apresentação, Seoud se junta à Orquestra Jovem de Anápolis em um concerto especial, trazendo ao palco sua experiência e sensibilidade artística.

Além das atrações musicais, o evento contará com uma feira cultural e praça gastronômica na área externa do teatro, reunindo expositores de arte, artesanato e gastronomia local, com o objetivo de valorizar a produção cultural da cidade.

Interessados em participar como expositores podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo WhatsApp: (62) 99358-2323.

 

