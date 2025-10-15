Feira Pet terá vacinação antirrábica gratuita e atividades recreativas com a equipe da Unidade de Vigilância de Zoonoses

15 de outubro de 2025
cachorro

Além da atualização da vacinação antirrábica e do momento com as crianças, os participantes poderão acompanhar estandes com diversos brindes, feira de adoção responsável e orientação veterinária (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A vacinação antirrábica, orientações veterinárias, atividades recreativas para crianças e diversos espaços voltados ao bem-estar animal estarão disponíveis gratuitamente durante a Feira Pet, que será realizada no próximo domingo (19) das 11h às 18h, na Praça de Eventos do Anashopping.

O evento é promovido em parceria entre a Prefeitura de Anápolis, por meio da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), o Anashopping e a Faculdade Anhanguera.

No local, as equipes da Unidade de Vigilância de Zoonoses também desenvolverão atividades e brincadeiras educativas sobre a posse responsável de animais, ensinando os cuidados e as responsabilidades que os tutores devem ter com seus pets.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a iniciativa beneficiará cães e gatos que, além de atualizarem a vacina antirrábica, poderão ter um momento de socialização com outros animais.

Além da atualização da vacinação antirrábica e do momento com as crianças, os participantes poderão acompanhar estandes com diversos brindes, feira de adoção responsável e orientação veterinária.

 

Tags:

Veja também

cemiterio parque

Prefeitura intensifica zeladoria nos cemitérios de Anápolis para o Dia de Finados com mão de obra do programa Segunda Chance

15 de outubro de 2025
orquestra jovem de anapolis

Orquestra Jovem apresenta Concerto do Dia das Crianças na Quarta Cultural

15 de outubro de 2025
alexandre baldy

Baldy entrega 400 cartões do Aluguel Social e escrituras de imóveis em Aparecida de Goiânia nesta quinta-feira (16/10)

15 de outubro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

cemiterio parque

Prefeitura intensifica zeladoria nos cemitérios de Anápolis para o Dia de Finados com mão de obra do programa Segunda Chance

15 de outubro de 2025
cachorro

Feira Pet terá vacinação antirrábica gratuita e atividades recreativas com a equipe da Unidade de Vigilância de Zoonoses

15 de outubro de 2025
orquestra jovem de anapolis

Orquestra Jovem apresenta Concerto do Dia das Crianças na Quarta Cultural

15 de outubro de 2025
alexandre baldy

Baldy entrega 400 cartões do Aluguel Social e escrituras de imóveis em Aparecida de Goiânia nesta quinta-feira (16/10)

15 de outubro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

15 de outubro de 2025