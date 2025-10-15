Feira Pet terá vacinação antirrábica gratuita e atividades recreativas com a equipe da Unidade de Vigilância de Zoonoses

Além da atualização da vacinação antirrábica e do momento com as crianças, os participantes poderão acompanhar estandes com diversos brindes, feira de adoção responsável e orientação veterinária (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O evento é promovido em parceria entre a Prefeitura de Anápolis, por meio da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), o Anashopping e a Faculdade Anhanguera.

No local, as equipes da Unidade de Vigilância de Zoonoses também desenvolverão atividades e brincadeiras educativas sobre a posse responsável de animais, ensinando os cuidados e as responsabilidades que os tutores devem ter com seus pets.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a iniciativa beneficiará cães e gatos que, além de atualizarem a vacina antirrábica, poderão ter um momento de socialização com outros animais.

Além da atualização da vacinação antirrábica e do momento com as crianças, os participantes poderão acompanhar estandes com diversos brindes, feira de adoção responsável e orientação veterinária.