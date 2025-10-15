Prefeitura intensifica zeladoria nos cemitérios de Anápolis para o Dia de Finados com mão de obra do programa Segunda Chance

15 de outubro de 2025
cemiterio parque

Nesta frente de serviço, estão os reeducandos do programa Segunda Chance, que utiliza mão de obra de presos do sistema prisional em atividades de interesse público (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Com a proximidade do Dia de Finados, a Prefeitura de Anápolis intensificou os serviços de limpeza e manutenção nos cemitérios municipais. O trabalho faz parte de um mutirão determinado pelo prefeito Márcio Corrêa (PL), reforçando o compromisso da gestão em cuidar da cidade com organização, respeito e responsabilidade.

Nesta frente de serviço, estão os reeducandos do programa Segunda Chance, que utiliza mão de obra de presos do sistema prisional em atividades de interesse público.

A iniciativa é uma oportunidade de reinserção social por meio do trabalho, permitindo que essas pessoas contribuam para a cidade, reduzam as penas e reconstruam as vidas com dignidade.

“O Segunda Chance mostra que é possível transformar vidas através do trabalho. Hoje, esses homens estão ajudando a deixar nossa cidade mais limpa e organizada e, ao mesmo tempo, estão sendo transformados pelo poder da oportunidade”, explicou Márcio Corrêa.

Os detentos atuam diretamente na limpeza, capina, pintura e manutenção dos cemitérios, além de zelar de outros espaços públicos, como praças e avenidas.

A medida promove não apenas a ressocialização, mas também gera economia aos cofres públicos e melhoria direta na zeladoria da cidade.

