Atuação da Prefeitura resulta em TAC que garante atendimento aos pacientes de hemodiálise em Anápolis

Atualmente, não há nenhum paciente do município na fila de espera por atendimento, uma vez que todos já estão devidamente encaminhados

A medida foi articulada pela Administração, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, para evitar qualquer interrupção nos serviços prestados aos cerca de 90 pacientes atendidos pelo Instituto de Nefrologia de Anápolis (Inam), que optou por não renovar o contrato com o município por razões administrativas e financeiras.

Com o TAC, a Fundação James Fanstone, a única habilitada pelo Ministério da Saúde, assumirá temporariamente o atendimento desses pacientes, abrindo terceiro e quarto turnos de hemodiálise até a implantação de uma nova unidade na cidade.

De acordo com o prefeito Márcio Corrêa (PL) essa é uma ação da gestão para garantir o cuidado com a população.

“A saúde é prioridade absoluta da nossa administração. Temos atuado de forma diuturna para garantir o bem-estar da população, buscando soluções rápidas e responsáveis para que nenhum cidadão fique sem atendimento”, afirmou.

Vale ressaltar que todos os pacientes que realizavam hemodiálise no INAM já foram orientados sobre como serão os atendimentos da Fundação James Fanstone.

