Atuação da Prefeitura resulta em TAC que garante atendimento aos pacientes de hemodiálise em Anápolis

16 de outubro de 2025
anapolis aerea

Atualmente, não há nenhum paciente do município na fila de espera por atendimento, uma vez que todos já estão devidamente encaminhados (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Será assinado, nesta sexta-feira (17), um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Prefeitura de Anápolis, o Ministério Público e a Fundação James Fanstone, garantindo a continuidade do atendimento aos pacientes que realizam hemodiálise na cidade.

A medida foi articulada pela Administração, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, para evitar qualquer interrupção nos serviços prestados aos cerca de 90 pacientes atendidos pelo Instituto de Nefrologia de Anápolis (Inam), que optou por não renovar o contrato com o município por razões administrativas e financeiras.

Com o TAC, a Fundação James Fanstone, a única habilitada pelo Ministério da Saúde, assumirá temporariamente o atendimento desses pacientes, abrindo terceiro e quarto turnos de hemodiálise até a implantação de uma nova unidade na cidade.

De acordo com o prefeito Márcio Corrêa (PL) essa é uma ação da gestão para garantir o cuidado com a população.

“A saúde é prioridade absoluta da nossa administração. Temos atuado de forma diuturna para garantir o bem-estar da população, buscando soluções rápidas e responsáveis para que nenhum cidadão fique sem atendimento”, afirmou.

Vale ressaltar que todos os pacientes que realizavam hemodiálise no INAM já foram orientados sobre como serão os atendimentos da Fundação James Fanstone.

Atualmente, não há nenhum paciente do município na fila de espera por atendimento, uma vez que todos já estão devidamente encaminhados.

 

Tags:

Veja também

cerrado

Com aprovação nacional, Goiás avança na venda de créditos de carbono

16 de outubro de 2025
wilmar jardim

Votação do Prêmio Mérito Empresarial termina no dia 24 de outubro

16 de outubro de 2025
construcao civil

Prefeitura de Anápolis oferece 200 vagas em cursos gratuitos na área da construção civil

16 de outubro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

cerrado

Com aprovação nacional, Goiás avança na venda de créditos de carbono

16 de outubro de 2025
wilmar jardim

Votação do Prêmio Mérito Empresarial termina no dia 24 de outubro

16 de outubro de 2025
construcao civil

Prefeitura de Anápolis oferece 200 vagas em cursos gratuitos na área da construção civil

16 de outubro de 2025
anapolis aerea

Atuação da Prefeitura resulta em TAC que garante atendimento aos pacientes de hemodiálise em Anápolis

16 de outubro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

16 de outubro de 2025