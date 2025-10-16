Prefeitura de Anápolis oferece 200 vagas em cursos gratuitos na área da construção civil

16 de outubro de 2025
construcao civil

Inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede da Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda, localizada na Secretaria de Assistência e Políticas Sociais, no antigo Centro Administrativo (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, está com inscrições abertas para 200 vagas em cursos gratuitos na área da construção civil. A ação é realizada em parceria com o Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada, e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), por meio do Projeto Qualifica Goiás.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede da Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda, localizada na Secretaria de Assistência e Políticas Sociais, no antigo Centro Administrativo.

As inscrições podem ser feitas até dia 20 de outubro e aulas terão início a partir do dia 24 de outubro, com datas e horários que variam conforme o curso e a turma.

Ao todo, serão ofertados cinco cursos, distribuídos em 10 turmas. Confira a programação:

Pintor de Obras Imobiliárias
• Turma 1 : 27/10/2025 a 22/12/2025 — Segunda a sexta-feira, das 18h às 22h
 Turma 2: 24/10/2025 a 07/02/2026 — Sexta-feira, das 18h às 22h | Sábado, das 8h às 17h
• Turma 3: 09/01/2026 a 10/04/2026 — Sexta-feira, das 18h às 22h | Sábado, das 8h às 17h

Instalador de Sistema de Construção a Seco (Drywall e Placa Cimentícia)
• Turma Única: 24/10/2025 a 07/02/2026 — Sexta-feira, das 18h às 22h | Sábado, das 8h às 17h

Aplicador de Revestimento Cerâmico
• Turma 1: 27/10/2025 a 22/12/2025 — Segunda a sexta-feira, das 18h às 22h
• Turma 2: 09/01/2026 a 10/04/2026 — Sexta-feira, das 18h às 22h | Sábado, das 8h às 17h

Instalador de Sistema Hidráulico
• Turma 1: 27/10/2025 a 22/12/2025 — Segunda a sexta-feira, das 18h às 22h
• Turma 2: 09/01/2026 a 10/04/2026 — Sexta-feira, das 18h às 22h | Sábado, das 8h às 17h

Pedreiro de Alvenaria
• Turma 1: 27/10/2025 a 22/12/2025 — Segunda a sexta-feira, das 18h às 22h
• Turma 2: 09/01/2026 a 10/04/2026 — Sexta-feira, das 18h às 22h | Sábado, das 8h às 17h

A iniciativa faz parte das políticas públicas de desenvolvimento econômico e social da Prefeitura de Anápolis, com foco na capacitação de mão de obra e no fortalecimento da empregabilidade no município.

Para mais informações, os interessados devem procurar a Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda, localizada na Secretaria de Assistência e Políticas Sociais, no antigo Centro Administrativo. As vagas são limitadas.

 

