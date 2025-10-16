Prefeitura de Anápolis oferece 200 vagas em cursos gratuitos na área da construção civil

Inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede da Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda, localizada na Secretaria de Assistência e Políticas Sociais, no antigo Centro Administrativo (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede da Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda, localizada na Secretaria de Assistência e Políticas Sociais, no antigo Centro Administrativo.

As inscrições podem ser feitas até dia 20 de outubro e aulas terão início a partir do dia 24 de outubro, com datas e horários que variam conforme o curso e a turma.

Ao todo, serão ofertados cinco cursos, distribuídos em 10 turmas. Confira a programação:

Pintor de Obras Imobiliárias

• Turma 1 : 27/10/2025 a 22/12/2025 — Segunda a sexta-feira, das 18h às 22h

• Turma 2: 24/10/2025 a 07/02/2026 — Sexta-feira, das 18h às 22h | Sábado, das 8h às 17h

• Turma 3: 09/01/2026 a 10/04/2026 — Sexta-feira, das 18h às 22h | Sábado, das 8h às 17h

Instalador de Sistema de Construção a Seco (Drywall e Placa Cimentícia)

• Turma Única: 24/10/2025 a 07/02/2026 — Sexta-feira, das 18h às 22h | Sábado, das 8h às 17h

Aplicador de Revestimento Cerâmico

• Turma 1: 27/10/2025 a 22/12/2025 — Segunda a sexta-feira, das 18h às 22h

• Turma 2: 09/01/2026 a 10/04/2026 — Sexta-feira, das 18h às 22h | Sábado, das 8h às 17h

Instalador de Sistema Hidráulico

• Turma 1: 27/10/2025 a 22/12/2025 — Segunda a sexta-feira, das 18h às 22h

• Turma 2: 09/01/2026 a 10/04/2026 — Sexta-feira, das 18h às 22h | Sábado, das 8h às 17h

Pedreiro de Alvenaria

• Turma 1: 27/10/2025 a 22/12/2025 — Segunda a sexta-feira, das 18h às 22h

• Turma 2: 09/01/2026 a 10/04/2026 — Sexta-feira, das 18h às 22h | Sábado, das 8h às 17h

A iniciativa faz parte das políticas públicas de desenvolvimento econômico e social da Prefeitura de Anápolis, com foco na capacitação de mão de obra e no fortalecimento da empregabilidade no município.

Para mais informações, os interessados devem procurar a Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda, localizada na Secretaria de Assistência e Políticas Sociais, no antigo Centro Administrativo. As vagas são limitadas.