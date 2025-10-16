Votação do Prêmio Mérito Empresarial termina no dia 24 de outubro

Processo de apuração será concluído até 31 de outubro. Resultados serão divulgados a partir de 1º de novembro

Às vésperas do encerramento oficial da etapa de votação da 20ª edição do Prêmio Mérito Empresarial promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Anápolis (CDL), o clima é de expectativa. A pesquisa popular, conduzida exclusivamente pelo aplicativo CDL Mais Você, estará aberta apenas até 24 de outubro.

Segundo o presidente da CDL, Wilmar Jardim de Carvalho, a iniciativa visa promover um reconhecimento democrático das empresas que se destacam em qualidade, atendimento, inovação e relacionamento com o cliente. “O Mérito Empresarial já é um símbolo de excelência para o comércio local. A votação é livre, transparente e acontece até o dia 24”, afirma Jardim.

Já o diretor Comercial da entidade, Luís Miguel Mendes, destaca que o uso do aplicativo é fundamental para garantir segurança e confiabilidade no processo de avaliação. Mendes salienta que cada eleitor vincula seu voto ao número de telefone, impedindo duplicidades, e que o sistema aceita avaliações por segmento a partir da busca pela empresa dentro da plataforma.

Como votar?

A avaliação das empresas começou em 1º de setembro de 2025 e segue até a data-limite de 24 de outubro. Os consumidores interessados devem baixar o app CDL Mais Você, localizar o módulo de Mérito Empresarial e escolher as empresas que desejam avaliar. No processo de votação é possível avaliar até 10 empresas por vez, em uma sequência, antes que o app faça uma pausa temporária. Cada usuário tem restrição para não votar mais de uma vez na mesma empresa, por meio do controle de número de celular.

As empresas avaliadas são aquelas sediadas em Anápolis, sendo associadas ou não à CDL, contanto que estejam em situação regular na Receita Federal ao corte de base (23 de junho de 2025). Após o término da votação, o processo de apuração será concluído até 31 de outubro e os resultados serão divulgados a partir de 1º de novembro. Já a cerimônia de premiação está marcada para 29 de novembro de 2025.

Prêmios e incentivos

Durante o período de votação, a CDL Anápolis tem promovido sorteios semanais entre os participantes da pesquisa no aplicativo. A intenção, segundo organização, é aumentar o engajamento da população com o processo de avaliação. Mendes comenta que esses sorteios incluem prêmios como vouchers e outros incentivos para que mais usuários participem ativamente da pesquisa, mas ressalta que os prêmios não influenciam os resultados: “Os sorteios são estímulos para participação, mas a escolha final é inteiramente dos consumidores”, observa. (declaração adaptada com base em posicionamentos públicos da CDL)

Ganhadora do último sorteio, Graziela Maria levou pra casa uma TV 50 polegadas. Ela conta que baixou o aplicativo CDL Mais Você, fez o cadastro, avaliou diversas empresas e foi sorteada. “Eu fiquei surpresa de como funciona o processo de avaliação e também o sorteio. É muito simples e transparente”, conta ela.

Expectativas e desafios

Com menos de uma semana para o encerramento da votação, duas preocupações são tema entre organizadores: participação massiva e transparência total. Para Jardim, é fundamental que cidadãos votem antes do prazo “para que tenhamos resultados robustos e representativos do comércio de Anápolis”.

Já Mendes admite que desafios como acessibilidade ao aplicativo e equilíbrio entre categorias precisam ser observados: “Queremos dar condições iguais para empresas menores, sem deixar que as maiores acumulem vantagem por visibilidade”. Empresários de diversos segmentos aguardam ansiosos os resultados, que devem revelar quais nomes receberão o selo de “Mérito Empresarial 2025” — um reconhecimento que carrega prestígio, diferenciador competitivo e visibilidade.