Com aprovação nacional, Goiás avança na venda de créditos de carbono

16 de outubro de 2025
cerrado
Aprovação da elegibilidade pela Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD+) reconhece os resultados alcançados pelo estado na redução do desmatamento ilegal e nas políticas de conservação do Cerrado (Foto: Semad)

Goiás deu um passo importante, nesta terça-feira (14/10), rumo à participação no mercado de créditos de carbono.

A aprovação da elegibilidade pela Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD+) reconhece os resultados alcançados pelo estado na redução do desmatamento ilegal e nas políticas de conservação do Cerrado, tornando Goiás apto a acessar pagamentos por resultados ambientais, conforme acordos internacionais de clima.

Créditos de carbono

Créditos de carbono são certificados que representam a redução ou remoção de gases de efeito estufa da atmosfera.

Nesse sistema, quem reduz o desmatamento, recupera áreas degradadas ou investe em energia limpa pode gerar créditos e negociá-los com países ou empresas que ainda não conseguiram reduzir suas próprias emissões, ajudando a compensar o impacto ambiental e incentivar práticas mais sustentáveis.

O reconhecimento da CONAREDD+ atesta que Goiás caminha pelo desenvolvimento econômico sustentável. Já que, a partir da elegibilidade, o estado poderá acessar investimentos internacionais vinculados aos resultados ambientais obtidos, fortalecendo o Cerrado como ativo estratégico para o futuro verde do país.

Atualmente, a Semad estuda a metodologia que fará a mensuração do carbono evitado em Goiás. É a partir desse cálculo, baseado no quanto o estado conseguiu preservar, que será possível definir o volume de créditos de carbono e o valor a ser acessado.

Durante a defesa, a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andrea Vulcanis, destacou os avanços obtidos nos últimos anos com políticas integradas de combate ao desmatamento, incentivo à preservação e fortalecimento da governança ambiental.

“É o reconhecimento de um modelo que alia produção, conservação e inclusão social”, afirmou.

Redução

Nos últimos anos, Goiás reduziu em quase 73% a área queimada e aumentou em mais de 1.000% as ações de fiscalização ambiental, atingindo praticamente 100% dos alertas de desmatamento fiscalizados.

Segundo Vulcanis, os instrumentos que contribuíram para os resultados estão a Declaração Ambiental do Imóvel (Dai), que reduziu o desmatamento sem licença, e o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais Cerrado em Pé, que destina milhões de reais a produtores e comunidades tradicionais que preservam áreas nativas.

A secretária também ressaltou que Goiás implantou o novo Sistema de Cadastro Ambiental Rural (Sigcar), em que todas as análises do cadastro rural serão realizadas no sistema estadual, eliminando a necessidade de processos em separado, e investiu em um plano integrado de prevenção e combate a incêndios florestais, com resultados expressivos.

“Esses números comprovam o esforço de Goiás em alinhar crescimento econômico e conservação ambiental. Estamos prontos para transformar resultados ambientais em novas oportunidades de investimento para o Estado”, completou.

Na visão de Vulcanis, o reconhecimento da CONAREDD+ é relevante por colocar o Cerrado no centro da agenda global de clima e florestas.

Isso porque, o Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e berço das águas do país. Goiás tem cerca de um terço de seu território coberto por vegetação nativa, o que reforça o potencial do Estado em gerar resultados ambientais com impacto real na mitigação das mudanças climáticas.

 

Editado por  via Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Governo de Goiás
Tags:

Veja também

wilmar jardim

Votação do Prêmio Mérito Empresarial termina no dia 24 de outubro

16 de outubro de 2025
construcao civil

Prefeitura de Anápolis oferece 200 vagas em cursos gratuitos na área da construção civil

16 de outubro de 2025
anapolis aerea

Atuação da Prefeitura resulta em TAC que garante atendimento aos pacientes de hemodiálise em Anápolis

16 de outubro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

cerrado

Com aprovação nacional, Goiás avança na venda de créditos de carbono

16 de outubro de 2025
wilmar jardim

Votação do Prêmio Mérito Empresarial termina no dia 24 de outubro

16 de outubro de 2025
construcao civil

Prefeitura de Anápolis oferece 200 vagas em cursos gratuitos na área da construção civil

16 de outubro de 2025
anapolis aerea

Atuação da Prefeitura resulta em TAC que garante atendimento aos pacientes de hemodiálise em Anápolis

16 de outubro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

16 de outubro de 2025