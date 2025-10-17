Procon Anápolis realiza atendimentos presenciais do Zera Dívida até o final de outubro

Programa tem como objetivo facilitar a regularização financeira da população, estimular o uso consciente do crédito e contribuir para a redução do superendividamento no município (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Promovido pelo Procon Anápolis, por meio da Diretoria Municipal de Defesa do Consumidor, o programa tem como objetivo facilitar a regularização financeira da população, estimular o uso consciente do crédito e contribuir para a redução do superendividamento no município. Esta é a primeira edição da iniciativa na cidade.

Com o Zera Dívida, os anapolinos podem renegociar pendências com instituições financeiras, operadoras de telefonia e internet, universidades e estabelecimentos comerciais. As condições variam conforme a empresa credora, sendo necessário comparecer a um dos pontos de atendimento para verificar os detalhes da negociação.

O atendimento é realizado exclusivamente de forma presencial, na sede do Procon Anápolis, localizada na Rua Estrela do Sul, esquina com Avenida Belo Horizonte, na Vila Jussara. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em caso de dúvidas, os consumidores podem entrar em contato com o Procon pelo telefone (62) 98551-8185.

O programa segue até o dia 31 de outubro, e a Prefeitura reforça o chamado para que os cidadãos aproveitem os últimos dias da ação, que representa uma oportunidade concreta de reorganização financeira e retomada do crédito com responsabilidade