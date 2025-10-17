Procon Anápolis realiza atendimentos presenciais do Zera Dívida até o final de outubro

17 de outubro de 2025
procon anapolis

Programa tem como objetivo facilitar a regularização financeira da população, estimular o uso consciente do crédito e contribuir para a redução do superendividamento no município (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os consumidores de Anápolis têm até o dia 31 de outubro para aproveitar as condições especiais do Programa Zera Dívida, iniciativa da Prefeitura que permite a negociação direta de débitos com bancos, operadoras, instituições de ensino, supermercados e outras empresas.

Promovido pelo Procon Anápolis, por meio da Diretoria Municipal de Defesa do Consumidor, o programa tem como objetivo facilitar a regularização financeira da população, estimular o uso consciente do crédito e contribuir para a redução do superendividamento no município. Esta é a primeira edição da iniciativa na cidade.

Com o Zera Dívida, os anapolinos podem renegociar pendências com instituições financeiras, operadoras de telefonia e internet, universidades e estabelecimentos comerciais. As condições variam conforme a empresa credora, sendo necessário comparecer a um dos pontos de atendimento para verificar os detalhes da negociação.

O atendimento é realizado exclusivamente de forma presencial, na sede do Procon Anápolis, localizada na Rua Estrela do Sul, esquina com Avenida Belo Horizonte, na Vila Jussara. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em caso de dúvidas, os consumidores podem entrar em contato com o Procon pelo telefone (62) 98551-8185.

O programa segue até o dia 31 de outubro, e a Prefeitura reforça o chamado para que os cidadãos aproveitem os últimos dias da ação, que representa uma oportunidade concreta de reorganização financeira e retomada do crédito com responsabilidade

 

Tags: , ,

Veja também

ipva

Prorrogado prazo para pagamento do IPVA 2025: confira como gerar boleto

17 de outubro de 2025
caldas novas

Caldas Novas recebe 1ª edição do Festival do Bem

17 de outubro de 2025
inventario jusbrasil

Cidadão ganha mais segurança em inventários

17 de outubro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

ipva

Prorrogado prazo para pagamento do IPVA 2025: confira como gerar boleto

17 de outubro de 2025
caldas novas

Caldas Novas recebe 1ª edição do Festival do Bem

17 de outubro de 2025
procon anapolis

Procon Anápolis realiza atendimentos presenciais do Zera Dívida até o final de outubro

17 de outubro de 2025
inventario jusbrasil

Cidadão ganha mais segurança em inventários

17 de outubro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

17 de outubro de 2025