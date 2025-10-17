Caldas Novas recebe 1ª edição do Festival do Bem

Grandes nomes da música sertaneja animam primeira edição do Festival do Bem (Fotos: Goiás Turismo)

De sexta a domingo (17 a 19/10), Caldas Novas recebe a 1ª edição do Festival do Bem. Durante três dias, o público poderá prestigiar gratuitamente apresentações de artistas de renome nacional como Di Paullo & Paulino, Gian & Giovani e Bruno & Marrone.

A organização do evento pede apenas a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. As doações serão transformadas em cestas e destinadas à Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), para que possam ser distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade social.

A OVG integra a lista de parceiros do evento, que é realizado pelo Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e Goiás Turismo. Além disso, conta com apoio da Prefeitura do município.

Postos de troca para o Festival do Bem

As doações começaram ser recebidas desde o último dia 13. Elas estão sendo feitas em diversos pontos de troca espalhados pela cidade de Caldas Novas, em horário comercial (das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas).

Cadastro Único — Rua Santo André, Nº 90, Quadra 04, Lote 13, Setor Oeste

⁠Ação Social — Avenida C, S/N, Quadra 43, Lote 29, Itanhangá 1

CRAS Leste — Rua 01, Quadra 03, Lote 09, Jardim Esmeralda

Ginásio de Esportes Agostinho Gonzaga de Meneses — Rua Dr. Ciro Palmerston, 1044, Centro

Secretaria de Turismo de Caldas Novas — Praça Mestre Orlando, Qd 12, Nº 452, Centro

Festival do Bem

Com programação diversificada, estrutura completa e atrações para todas as idades, o Festival do Bem promete movimentar o turismo e a economia local.

O evento disponibilizou praça de alimentação administrada por entidades filantrópicas locais, que terão a oportunidade de arrecadar recursos para a manutenção de seus projetos sociais.

Além disso, busca reforçar a imagem de Caldas Novas como um dos principais destinos turísticos do Centro-Oeste, ao ser reconhecida como a principal estância hidrotermal do país.

O presidente da Goiás Turismo, Roberto Naves, ressaltou que o evento traduz a missão do governo de transformar o turismo em vetor de desenvolvimento.

“Mais do que uma festa, o Festival do Bem é uma celebração da solidariedade. É a prova de que cultura, turismo e responsabilidade social podem caminhar juntas, levando alegria e esperança à população”, afirmou.

O prefeito Kleber Marra destacou o apoio do governo estadual à iniciativa.