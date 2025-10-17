Prorrogado prazo para pagamento do IPVA 2025: confira como gerar boleto

Governo de Goiás estende data de vencimento do IPVA 2025 (Foto: Denis Marlon)

A Secretaria da Economia informa que o prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA 2025) foi prorrogado e orienta os contribuintes sobre como gerar o boleto para quitar o imposto.

A guia de recolhimento (Documento Único de Arrecadação) pode ser emitida pelo portal Expresso (go.gov.br), no serviço Consultar veículo – IPVA, multas e CRLV (https://www.go.gov.br/servicos/servico/consultar-veiculo–ipva-multas-e-crlv), ou pelo site do Detran-GO (www.goias.gov.br/detran).

Também é possível gerar o boleto pelo aplicativo Detran GO ON ou buscar atendimento presencial em uma unidade do Vapt Vupt.

Devem ser quitados o IPVA e o licenciamento anual dos veículos com placas terminadas em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Até o novo vencimento, não haverá cobrança de juros nem de multa.

A prorrogação, que anteriormente se encerraria na próxima segunda-feira (20/10), tem como objetivo garantir que todos os contribuintes consigam acessar o sistema para emissão da guia.

“Tomei essa medida após ser informado de que alguns contribuintes não estavam conseguindo efetuar a quitação dos boletos”, informou o governador nas redes sociais.

Atualmente, mais de 3,9 milhões de veículos possuem placas com finais entre 3 e 0 em todo o Estado.