Prorrogado prazo para pagamento do IPVA 2025: confira como gerar boleto

17 de outubro de 2025
ipva
Governo de Goiás estende data de vencimento do IPVA 2025 (Foto: Denis Marlon)

A Secretaria da Economia informa que o prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA 2025) foi prorrogado e orienta os contribuintes sobre como gerar o boleto para quitar o imposto.

A guia de recolhimento (Documento Único de Arrecadação) pode ser emitida pelo portal Expresso (go.gov.br), no serviço Consultar veículo – IPVA, multas e CRLV (https://www.go.gov.br/servicos/servico/consultar-veiculo–ipva-multas-e-crlv), ou pelo site do Detran-GO (www.goias.gov.br/detran).

Também é possível gerar o boleto pelo aplicativo Detran GO ON ou buscar atendimento presencial em uma unidade do Vapt Vupt.

Devem ser quitados o IPVA e o licenciamento anual dos veículos com placas terminadas em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Até o novo vencimento, não haverá cobrança de juros nem de multa.

A prorrogação, que anteriormente se encerraria na próxima segunda-feira (20/10), tem como objetivo garantir que todos os contribuintes consigam acessar o sistema para emissão da guia.

“Tomei essa medida após ser informado de que alguns contribuintes não estavam conseguindo efetuar a quitação dos boletos”, informou o governador nas redes sociais.

Atualmente, mais de 3,9 milhões de veículos possuem placas com finais entre 3 e 0 em todo o Estado.

 

Editado por  via Secretaria da Economia – Governo de Goiás
Tags:

Veja também

caldas novas

Caldas Novas recebe 1ª edição do Festival do Bem

17 de outubro de 2025
procon anapolis

Procon Anápolis realiza atendimentos presenciais do Zera Dívida até o final de outubro

17 de outubro de 2025
inventario jusbrasil

Cidadão ganha mais segurança em inventários

17 de outubro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

ipva

Prorrogado prazo para pagamento do IPVA 2025: confira como gerar boleto

17 de outubro de 2025
caldas novas

Caldas Novas recebe 1ª edição do Festival do Bem

17 de outubro de 2025
procon anapolis

Procon Anápolis realiza atendimentos presenciais do Zera Dívida até o final de outubro

17 de outubro de 2025
inventario jusbrasil

Cidadão ganha mais segurança em inventários

17 de outubro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

17 de outubro de 2025