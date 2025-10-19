Em Anápolis, Caiado e Gracinha prestigiam Marcha Para Jesus 2025

19 de outubro de 2025
marcha para jesus
Governador Ronaldo Caiado e autoridades falam aos fiéis na chegada da Marcha para Jesus em Anápolis (Fotos: André Saddi e Rômullo Carvalho)

O governador Ronaldo Caiado e a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, participaram, na tarde deste sábado (18/10), da Marcha Para Jesus 2025, em Anápolis. Com apoio logístico e das forças de segurança do Governo de Goiás, o evento volta a ser realizado no município após oito anos.

O chefe do Executivo goiano destacou a importância da fé na vida das pessoas e o papel da igreja para o bem-estar da sociedade.

“É importante que, cada vez mais, as pessoas tirem um momento para reflexão, para analisar como está caminhando a sua vida. A pessoa tem que ter fé, tem que saber que é com determinação, garra e fé em Deus que irá superar as adversidades. Então, eu sou muito grato a este povo que ajuda o governo a melhorar a condição de vida dos 7 milhões de goianos”, sublinhou Caiado, ao lembrar que esta é a primeira vez que o evento acontece em Anápolis durante o seu governo.

“Um orgulho enorme de poder estar aqui e ver essa Marcha Para Jesus com todas essas pessoas na minha cidade natal”, completou.

Gracinha Caiado expressou sua felicidade em participar da celebração de fé na cidade onde recebeu o título de cidadã.

“Felicíssima em poder chegar aqui hoje e ver todos esses jovens, essas famílias louvando a Deus. É uma alegria muito grande para mim, que hoje conduzo o maior programa social do Brasil de superação à pobreza e tenho buscado ouvir as pessoas, entender suas dores e necessidades”, comentou.

Autoridades prestigiam Marcha Para Jesus 2025
Vilela também prestigiou evento evangélico neste sábado (Fotos: André Saddi e Romullo Carvalho)

O vice-governador Daniel Vilela afirmou que “Anápolis sempre foi caracterizada por uma expressão de fé muito forte e, portanto, não poderia ficar de fora desse que é um dos maiores eventos cristãos do Brasil”.

Para ele, o evento deve reunir um público cada vez maior a cada ano, o que irá consolidar a integração entre a igreja e a comunidade. “Isso é algo de grande relevância, de grande impacto espiritual para a cidade e para o estado”, concluiu.

Realizado pelo Conselho de Pastores de Anápolis (CPA) e igrejas evangélicas do município, o evento reuniu milhares de fiéis que seguiram em marcha do Estádio Jonas Duarte até a Praça Dom Emanuel, no bairro Jundiaí, em um momento de fé, louvor e adoração.

O presidente do CPA, bispo Mozart Morais, agradeceu a presença das autoridades. “Esse evento cresceu muito com a presença do nosso governador, da primeira-dama e do vice-governador. O brilhantismo foi bem maior. Além disso, tivemos a presença aqui de muitos irmãos católicos também, o que mostra que estamos unidos em um só objetivo: proclamar a nossa fé”, comentou.

Na estrutura montada no final do trajeto de dois quilômetros, o público presente pôde acompanhar pregações e shows de nomes importantes do cenário gospel nacional, como Aline Barros, Casa do Oleiro Adoração, Delino Marçal e Ministério Pedras Vivas.

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa, lembrou que o município possui uma população majoritariamente cristã e o evento acontece “para fortalecer a fé dos anapolinos e, sobretudo, apoiar as igrejas que têm um papel importante na área espiritual, mas também na área social da nossa cidade”.

Marcha Para Jesus 2025
Na estrutura montada no final do trajeto de dois quilômetros, o público presente pôde acompanhar pregações e shows de nomes importantes do cenário gospel nacional (Fotos: André Saddi e Romullo Carvalho)

 

Editado por  via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás
Tags:

Veja também

ipva

Prorrogado prazo para pagamento do IPVA 2025: confira como gerar boleto

17 de outubro de 2025
caldas novas

Caldas Novas recebe 1ª edição do Festival do Bem

17 de outubro de 2025
procon anapolis

Procon Anápolis realiza atendimentos presenciais do Zera Dívida até o final de outubro

17 de outubro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

marcha para jesus

Em Anápolis, Caiado e Gracinha prestigiam Marcha Para Jesus 2025

19 de outubro de 2025
ipva

Prorrogado prazo para pagamento do IPVA 2025: confira como gerar boleto

17 de outubro de 2025
caldas novas

Caldas Novas recebe 1ª edição do Festival do Bem

17 de outubro de 2025
procon anapolis

Procon Anápolis realiza atendimentos presenciais do Zera Dívida até o final de outubro

17 de outubro de 2025
inventario jusbrasil

Cidadão ganha mais segurança em inventários

17 de outubro de 2025