Em Anápolis, Caiado e Gracinha prestigiam Marcha Para Jesus 2025

Governador Ronaldo Caiado e autoridades falam aos fiéis na chegada da Marcha para Jesus em Anápolis (Fotos: André Saddi e Rômullo Carvalho)

O governador Ronaldo Caiado e a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, participaram, na tarde deste sábado (18/10), da Marcha Para Jesus 2025, em Anápolis. Com apoio logístico e das forças de segurança do Governo de Goiás, o evento volta a ser realizado no município após oito anos.

O chefe do Executivo goiano destacou a importância da fé na vida das pessoas e o papel da igreja para o bem-estar da sociedade.

“É importante que, cada vez mais, as pessoas tirem um momento para reflexão, para analisar como está caminhando a sua vida. A pessoa tem que ter fé, tem que saber que é com determinação, garra e fé em Deus que irá superar as adversidades. Então, eu sou muito grato a este povo que ajuda o governo a melhorar a condição de vida dos 7 milhões de goianos”, sublinhou Caiado, ao lembrar que esta é a primeira vez que o evento acontece em Anápolis durante o seu governo.

“Um orgulho enorme de poder estar aqui e ver essa Marcha Para Jesus com todas essas pessoas na minha cidade natal”, completou.

Gracinha Caiado expressou sua felicidade em participar da celebração de fé na cidade onde recebeu o título de cidadã.

“Felicíssima em poder chegar aqui hoje e ver todos esses jovens, essas famílias louvando a Deus. É uma alegria muito grande para mim, que hoje conduzo o maior programa social do Brasil de superação à pobreza e tenho buscado ouvir as pessoas, entender suas dores e necessidades”, comentou.

Vilela também prestigiou evento evangélico neste sábado (Fotos: André Saddi e Romullo Carvalho)

O vice-governador Daniel Vilela afirmou que “Anápolis sempre foi caracterizada por uma expressão de fé muito forte e, portanto, não poderia ficar de fora desse que é um dos maiores eventos cristãos do Brasil”.

Para ele, o evento deve reunir um público cada vez maior a cada ano, o que irá consolidar a integração entre a igreja e a comunidade. “Isso é algo de grande relevância, de grande impacto espiritual para a cidade e para o estado”, concluiu.

Realizado pelo Conselho de Pastores de Anápolis (CPA) e igrejas evangélicas do município, o evento reuniu milhares de fiéis que seguiram em marcha do Estádio Jonas Duarte até a Praça Dom Emanuel, no bairro Jundiaí, em um momento de fé, louvor e adoração.

O presidente do CPA, bispo Mozart Morais, agradeceu a presença das autoridades. “Esse evento cresceu muito com a presença do nosso governador, da primeira-dama e do vice-governador. O brilhantismo foi bem maior. Além disso, tivemos a presença aqui de muitos irmãos católicos também, o que mostra que estamos unidos em um só objetivo: proclamar a nossa fé”, comentou.

Na estrutura montada no final do trajeto de dois quilômetros, o público presente pôde acompanhar pregações e shows de nomes importantes do cenário gospel nacional, como Aline Barros, Casa do Oleiro Adoração, Delino Marçal e Ministério Pedras Vivas.

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa, lembrou que o município possui uma população majoritariamente cristã e o evento acontece “para fortalecer a fé dos anapolinos e, sobretudo, apoiar as igrejas que têm um papel importante na área espiritual, mas também na área social da nossa cidade”.