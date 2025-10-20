Anápolis celebra o talento goiano na abertura do Claque Cultural

Projeto do Governo de Goiás e Sesc Goiás movimenta a cidade com programação gratuita e segue com atividades até março de 2026

Entre os dias 24 e 26 de outubro, acontece em Anápolis a abertura do Claque Cultural, projeto que tem percorrido o Estado promovendo encontros artísticos e valorizando a produção cultural goiana. A programação, que é totalmente gratuita, reúne música, teatro, literatura e artes visuais, em diferentes espaços do Sesc Anápolis, como o auditório, a área verde e o parque aquático. Após a abertura, o Claque Cultural segue na cidade com novas atividades e atrações até março de 2026.

A abertura do evento será no dia 24 de outubro, com o recital “Ecoando Vozes Goianas: Poesia que Mora no Coração do Brasil”, de Gustavo Almeida, seguido da cerimônia de abertura oficial e do show “O Blues de Acorde?”, com a Blues Band. Na sexta (25), o público confere o mural “Solo Fértil”, de Gustavo Rulli, a performance poética “Minha Cidade”, com Liliane Viana, e o show intimista “In Solo”, do cantor Flávio Robbie. Já no domingo (26), a programação se expande para os espaços ao ar livre, com o espetáculo “O Destino de Croquete”, de Bulacha, o set contagiante do DJ Boka, o show de Fagner Lopes e a performance circense “O Circo Só”, de Israel Stallin. Confira a programação completa em @claquecultural

“Estamos realizando a maior maratona cultural do país, e o governador Ronaldo Caiado fez questão de trazer esse evento para Anápolis, presenteando a população com uma série de apresentações artísticas gratuitas e gerando renda para quem trabalha com eventos na cidade”, afirma o secretário de estado da Retomada, César Moura.

“Cada cidade que recebe o Claque Cultural passa a vivenciar uma nova forma de se conectar com a arte. É um projeto que descentraliza o acesso e valoriza o artista goiano, fortalecendo o vínculo entre cultura e comunidade”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac Goiás e vice-presidente da CNC, Marcelo Baiocchi Carneiro.

Para o diretor regional do Sesc e Senac Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, Anápolis recebe o evento em um momento especial de expansão cultural no Estado. “O Claque propõe uma experiência de imersão artística e cidadã. Em Anápolis, o público encontrará um mosaico de linguagens e estilos, que refletem a potência criativa de Goiás”, destaca.

Maior maratona cultural

A 3ª edição do Claque Cultural percorrerá sete cidades goianas e seis na Bahia. Em Goiânia e Jataí, o projeto teve início neste mês e segue até março de 2026. Alto Paraíso recebeu o Claque de 2 a 4 de outubro, em três dias de imersão cultural. Já em Morrinhos, o evento acontece neste fim de semana, de 16 a 18 de outubro. Os próximos polos a receber o projeto serão Caldas Novas e Jussara. O polo de circulação nacional, na Bahia, receberá o Claque entre dezembro de 2025 e março de 2026.

SERVIÇO:

Abertura Claque Cultural em Anápolis

Data: 24 a 26 de outubro

Local: Sesc Anápolis – Auditório, Área Verde e Parque Aquático

GRATUITO