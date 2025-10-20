Anápolis realiza 1ª Meia Maratona e se consolida entre os grandes eventos esportivos de Goiás

Evento disponibilizará 1.500 vagas, e cada participante receberá um kit especial composto por sacochila, camiseta personalizada e itens adicionais de parceiros (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As inscrições estarão abertas a partir do dia 24 de outubro, às 14h, pelo site www.brasilcorrida.com.br. O evento disponibilizará 1.500 vagas, e cada participante receberá um kit especial composto por sacochila, camiseta personalizada e itens adicionais de parceiros.

Os atletas poderão optar entre duas formas de inscrição: comprovante de doação recente de sangue, como incentivo à solidariedade e à saúde pública, ou pagamento da taxa de R$ 150, valor que será recolhido pelo SEST/SENAT.

De acordo com o prefeito Márcio Corrêa (PL), a iniciativa representa um grande avanço, reforçando que a cidade já é referência no atletismo por meio do Circuito Anapolino de Corrida de Rua, que mensalmente reúne milhares de pessoas nas ruas gratuitamente e terá a 7ª etapa na mesma data da meia maratona.

“A Meia Maratona é um marco para Anápolis. Estamos investindo no esporte como ferramenta de saúde, bem-estar e inclusão social. É motivo de orgulho ver nossa cidade sediando um evento dessa dimensão, que além de movimentar a economia e o turismo esportivo, também incentiva a solidariedade com a doação de sangue. Essa é a Anápolis que queremos: ativa, solidária e em movimento”, afirmou o prefeito.

Premiação

A Meia Maratona de Anápolis premiará os atletas na categoria geral e por faixa etária, valorizando o desempenho dos participantes e incentivando a prática esportiva em todas as idades.

Categoria geral masculino e feminino:

1º lugar: troféu + R$ 2.000

2º lugar: troféu + R$ 1.500

3º lugar: troféu + R$ 1.000

4º lugar: troféu + R$ 800

5º lugar: troféu + R$ 600

Os três primeiros colocados por faixa etária, nas categorias masculino e feminino, também receberão troféus. As faixas etárias são: 18 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e 60 anos ou mais.

Segurança e cuidados com os atletas

Conforme regulamento, todos os participantes devem estar em dia com avaliações médicas e conscientes de suas condições físicas antes da prova.

A participação é voluntária, e cada atleta assume a responsabilidade sobre seu desempenho e continuidade durante o percurso. Menores de 18 anos não poderão participar.

Para garantir a segurança, o evento contará com ambulância UTI, equipe paramédica e apoio de segurança ao longo de todo o trajeto, com atuação coordenada dos órgãos competentes.

Os participantes que optarem por outro tipo de atendimento médico estarão cientes de que a Comissão Organizadora se exime de responsabilidade a partir da remoção ou transferência para outro serviço.

Organização e estrutura

O evento é uma realização conjunta da Prefeitura de Anápolis e do SEST/SENAT, com operacionalização da Secretaria Municipal de Esportes e do SEST/SENAT. A iniciativa conta ainda com o apoio da Secretaria de Saúde, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, GPA, Base Aérea de Anápolis e CMTT. O suporte técnico operacional será da empresa Bruno Atleta, especializada em corridas de rua.

A Comissão Organizadora será formada por representantes da Secretaria de Esportes (SEMESP), comissão de voluntários composta por atletas e técnicos de assessorias ou equipes, técnicos do SEST/SENAT e colaboradores da empresa contratada para suporte operacional, responsáveis por garantir a estrutura e a segurança da prova, além de responder dúvidas e solucionar eventuais situações durante o evento.

Confira o regulamento na íntegra.