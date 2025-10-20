Feirão do Emprego oferta mais de 2 mil vagas em Hidrolândia

20 de outubro de 2025
feirao emprego
Programa Mais Empregos facilita conexão entre trabalhadores e empresários: feirões são realizados em todas as regiões do estado (Fotos: Rodrigo Cabral)

Goiás Social e a Secretaria da Retomada realizam nesta terça e quarta-feira (21 e 22/10) mais uma edição do Feirão do Emprego do Governo de Goiás. O evento chega ao município de Hidrolândia, na região metropolitana da capital, das 8 às 17 horas, no auditório da Escola Municipal José Amâncio (Avenida Perimetral, esquina com a Avenida José Mendonça, no centro da cidade).

Durante os dois dias de evento, a população poderá se candidatar a mais de 2 mil vagas de emprego ofertadas por meio do Programa Mais Empregos, em Hidrolândia e região metropolitana. As oportunidades contemplam os setores de serviços e industrial, resultado de parcerias firmadas entre o Governo de Goiás e empreendimentos locais comprometidos com o desenvolvimento econômico.

A ação tem como objetivo conectar empresas e trabalhadores, promovendo a geração de empregos e o fortalecimento da economia local. Para o secretário da Retomada, César Moura, o Feirão representa uma importante oportunidade para impulsionar a economia da região.

“Esses eventos aproximam o trabalhador que procura uma chance no mercado das empresas que têm vagas abertas, movimentando o comércio e fortalecendo a renda das famílias goianas. O Governo de Goiás tem trabalhado para levar oportunidades concretas a todas as regiões do estado”, destaca César Moura.

Mais de duas mil vagas de emprego serão ofertadas em Hidrolândia e região (Foto: Rodrigo Cabral)

Capacitação profissional gratuita

O Feirão do Emprego do Governo de Goiás também vai oferecer inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pelos Colégios Tecnológicos de Goiás (Cotecs).

As formações gratuitas disponíveis são em:

  • Preparo e decoração de bolos e tortas;
  • Preparo de salgados;
  • Maquiagem profissional;
  • Alongamentos de unhas;
  • Design e corte e costura.
Interessados devem se inscrever nesta terça e quarta-feira (Foto: Rodrigo Cabral)

A população em vulnerabilidade socioeconômica pode solicitar o Crédito Social junto ao Goiás Social, após a conclusão do curso de capacitação. São concedidos até 5 mil reais para auxiliar na compra de ferramentas e insumos necessários para abrir o negócio próprio.

 

Editado por  via Secretaria da Retomada – Governo de Goiás
