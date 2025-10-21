Bandas escolares é a atração desta Quarta Cultural
Além das apresentações musicais, a Quarta Cultural contará com feira cultural e praça gastronômica na área externa do teatro, reunindo expositores de arte, artesanato e culinária local, fortalecendo o empreendedorismo e a produção artística da cidade (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)
Criada em março de 2025, a Banda de Percussão Professor Faustino é composta por 50 alunos do Colégio Estadual Professor Faustino, com idades entre 11 e 17 anos. Os ensaios ocorrem diariamente na unidade escolar, e o grupo já participou de diversos eventos cívicos e culturais, como o desfile de 7 de Setembro em Anápolis e o 8º Goianão de Bandas e Fanfarras, classificatório para o campeonato nacional de 2025. A banda atua na categoria percussão e é coordenada pelo maestro Paulo Sérgio da Mota, com apoio da professora Tatiane Ferreira de Morais Mota e da gestora Elisana Dias Barroso.
A Corporação Musical Leiny Lopes de Souza, fundada em 2012, no bairro Calixtópolis, é referência na formação musical e social de jovens anapolinos. Atendendo atualmente 50 alunos entre 9 e 17 anos, o grupo promove aulas de percussão, metais e linha de frente, envolvendo a comunidade escolar e moradores da região sul da cidade. A banda é heptacampeã goiana e nacional em sua categoria, com títulos conquistados em cidades como Barra Mansa (RJ), Aracaju (SE), Recife (PE), Lorena e Amparo (SP). O corpo docente é formado por quatro professores: Paulo Sérgio da Mota (percussão e maestro), Tatiane Ferreira de Morais Mota (linha de frente), Pedro Vinícius (metais – calibre grosso) e Fernando Tinoco (metais – calibre fino).
Graduado em Música pela Faculdade Dynamo de Campinas e atualmente cursando pós-graduação na área, Paulo Sérgio da Mota é um nome reconhecido no cenário musical de bandas escolares. É ex-maestro da Banda de Percussão Oficial da Prefeitura Municipal de Anápolis e da Banda de Percussão Alfredo Jacomossi, além de já ter conquistado importantes resultados em diversos concursos estaduais e nacionais de bandas e fanfarras ao longo de sua carreira. Nesta edição da Quarta Cultural, o maestro estará à frente das duas apresentações, conduzindo tanto a Banda de Percussão Professor Faustino quanto a Corporação Musical Leiny Lopes de Souza.
Interessados em participar como expositores devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo WhatsApp: (62) 99358-2323.