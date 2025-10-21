Pesquisa do Procon Anápolis aponta variação de até 150% em itens de café da manhã

Procon Anápolis orienta que o consumidor deve estar atento à qualidade e ao frescor dos alimentos, que podem indicar a validade do produto (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Pensando na rotina do consumidor anapolino e nos itens que compõem o café da manhã, o Procon Anápolis realizou, entre os dias 13 e 16 de outubro, uma pesquisa comparativa de preços em supermercados e padarias do município.

Ao todo, foram analisados 23 itens, incluindo diversos tipos de pães, leite, achocolatado e café. Os agentes fiscalizadores visitaram seis estabelecimentos: os supermercados Alvorada, Super Vi e Pérola, além das panificadoras Piquitita, Lígia e Hiper Pan.

A pesquisa foi realizada com produtos selecionados entre os mais procurados pelos consumidores. Em seguida, foi feita a comparação entre itens similares, observando a gramatura e as principais características de cada produto.

A maior variação de preço foi encontrada na broa de fubá, que apresentou o menor valor de R$ 16,99, no Supermercado Super Vi, e o maior de R$ 39,90, no Supermercado Pérola, uma diferença de 150%.

Confira as maiores variações de preço:

-Broa de fubá (sal) – 135%
Menor preço: R$ 16,99 (Supermercado Super Vi)
Maior preço: R$ 39,90 (Supermercado Pérola)

-Margarina com sal (250g) – 98%
Menor preço: R$ 4,50 (Panificadora Piquitita)
Maior preço: R$ 8,90 (Panificadora Hiper Pan)

-Rosca trança assada (un.) – 88%
Menor preço: R$ 0,80 (Panificadora Hiper Pan)
Maior preço: R$ 1,50 (Panificadora Lígia)

-Margarina com sal (500g) – 80%
Menor preço: R$ 7,50 (Panificadora Lígia)
Maior preço: R$ 13,50 (Panificadora Hiper Pan)

O Procon Anápolis orienta que o consumidor deve estar atento à qualidade e ao frescor dos alimentos, que podem indicar a validade do produto. É importante também analisar se a embalagem apresenta sinais de rasgos ou umidade.

O órgão reforça a importância de verificar sempre a data de validade e a tabela nutricional dos produtos. Em caso de suspeitas, denúncias ou reclamações, o contato pode ser feito pelo Zap da Prefeitura no número (62) 9 8551-6888 ou pelo Procon Anápolis no número (62) 9 8551-8185.

Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.

