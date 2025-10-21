Prefeitura realiza entrega de mais de 170 cestas básicas em primeira etapa do Programa Criança Alimentada

Criança Alimentada é a nova política pública criada pela Prefeitura de Anápolis para fortalecer a alimentação de crianças em situação de vulnerabilidade que estão matriculadas em escolas municipais da cidade (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Após essa primeira entrega, as famílias devem comparecer pessoalmente ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência para atualizar o cadastro. Enquanto esta primeira etapa ocorre nas unidades de ensino, as próximas entregas serão realizadas nos CRAS.

Para o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), a ação representa um avanço significativo para o município, que tem trabalhado para resguardar a saúde e o aprendizado dos estudantes.

“Criança não aprende com fome, agora, famílias com dificuldade de colocar comida na mesa começaram a receber esses alimentos”, afirmou o chefe do Executivo.

Conheça o programa Criança Alimentada

O Criança Alimentada é a nova política pública criada pela Prefeitura de Anápolis para fortalecer a alimentação de crianças em situação de vulnerabilidade que estão matriculadas em escolas municipais da cidade. A iniciativa é realizada por meio de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Educação e de Assistência e Políticas Sociais, e prevê a distribuição de cestas básicas a famílias de baixa renda.

Saiba como vai funcionar o programa

A Secretaria de Educação irá identificar responsáveis de alunos que não conseguem fornecer em casa as refeições necessárias para uma alimentação equilibrada. O benefício será apenas para inscritos no CAD ÚNICO, por isso, é importante que o cadastro esteja sempre atualizado.

A Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais será responsável pela entrega periódica dos kits de alimentos aos contemplados, que acontecerá nas unidades do CRAS em todas as regiões da cidade.

Melhorias na alimentação

No início deste semestre, a Prefeitura de Anápolis também lançou o Merenda Nota 10. O programa oferece aos estudantes uma alimentação balanceada, nutritiva, com cardápios elaborados por nutricionistas e rigor na fiscalização de todo o processo de compra, armazenamento e preparo das refeições.