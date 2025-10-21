Segurança Pública: governo anuncia investimentos em câmeras com IA

21 de outubro de 2025
daniel vilela
Daniel Vilela inaugura nova sede do Batalhão Rural em Valparaíso de Goiás, que vai reforçar segurança em 11 municípios do Entorno do Distrito Federal (Foto: Júnior Guimarães)

O vice-governador Daniel Vilela anunciou que serão instaladas novas câmeras de segurança integradas com inteligência artificial (IA) nas regiões do Entorno, Metropolitana de Goiânia e em cidades turísticas do estado.

O pronunciamento foi feito durante a entrega do Batalhão Rural da PM em Valparaíso na última segunda-feira (20/10).

“Nós estaremos lançando esse programa em Goiânia nos próximos dias. Logo em seguida, após a instalação aqui no Entorno Sul, também vamos iniciar na Região Metropolitana de Goiânia. Posteriormente, vamos avançar para todo o estado, para as regiões de divisa, cidades turísticas e regiões do agronegócio com atividades econômicas mais pujantes”, informou.

Programa será lançado em breve na capital (Foto: Júnior Guimarães)

Nova sede do Batalhão Rural

nova sede da 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Rural, em Valparaíso de Goiás reforça a presença da Polícia Militar no Entorno do Distrito Federal e amplia a segurança de mais de dez municípios da região.

A obra é fruto da parceria entre o Governo de Goiás, a Prefeitura de Valparaíso e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A escolha pelo município foi motivada pela posição estratégica que Valparaíso ocupa no Entorno de Brasília.

(Foto: Júnior Guimarães)
(Foto: Júnior Guimarães)

“Essa localização possui uma logística muito importante dentro do combate à criminalidade, especialmente para o Batalhão Rural”, afirmou o vice-governador.

Daniel ressaltou a importância da obra para a região do Entorno do Distrito Federal, enfatizando a demanda da população por investimentos na área de segurança pública.

“Nós estamos aqui para, em parceria com o município, trazer mais um investimento na área que talvez fosse a que a população mais desejasse, que era a segurança pública aqui na região do Entorno. Hoje, nós garantimos segurança plena a essa população trabalhadora”, destacou.

A importância da obra também foi ressaltada pelo comandante-geral da Polícia Militar, coronel Granja. Ele salientou que a criação de batalhões e companhias representa uma descentralização do serviço e aumenta a proximidade da população com as forças de segurança.

“Quando criamos companhias, criamos batalhões, nós podemos nos aproximar ainda mais da sociedade, estar mais próximos dela”, afirmou.

(Foto: Júnior Guimarães)

O prefeito de Valparaíso, Marcus Vinícius, reforçou a importância logística do Batalhão Rural no município, que atenderá mais de uma dezena de municípios de toda a região.

“Essa sede vai ajudar 11 municípios aqui do Entorno. É muito importante essa sede estar em Valparaíso, porque atende principalmente os municípios de Cristalina, Luziânia, Novo Gama, Cidade Ocidental e uma parte do Entorno Norte, fazendo com que as viaturas saiam de Valparaíso para poder atender à área rural desses municípios”, frisou.

(Foto: Júnior Guimarães)

 

Editado por  via Vice-Governadoria – Governo de Goiás
Tags: , ,

Veja também

quarta cultural

Bandas escolares é a atração desta Quarta Cultural

21 de outubro de 2025
procon anapolis

Pesquisa do Procon Anápolis aponta variação de até 150% em itens de café da manhã

21 de outubro de 2025
cestas criancas alimentadas

Prefeitura realiza entrega de mais de 170 cestas básicas em primeira etapa do Programa Criança Alimentada

21 de outubro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

quarta cultural

Bandas escolares é a atração desta Quarta Cultural

21 de outubro de 2025
procon anapolis

Pesquisa do Procon Anápolis aponta variação de até 150% em itens de café da manhã

21 de outubro de 2025
cestas criancas alimentadas

Prefeitura realiza entrega de mais de 170 cestas básicas em primeira etapa do Programa Criança Alimentada

21 de outubro de 2025
daniel vilela

Segurança Pública: governo anuncia investimentos em câmeras com IA

21 de outubro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

21 de outubro de 2025