Baldy entrega mais de 1.2 mil cartões do Aluguel Social em quatro cidades nesta quinta-feira (23/10)

”Vamos a Jaraguá, Goianésia, Terezópolis e Senador Canedo para beneficiar centenas de famílias goianas”, reforça o presidente (Fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Agência Goiana de Habitação (Agehab), entrega 1.222 cartões do Aluguel Social em quatro cidades goianas nesta quinta-feira (23/10). A agenda começa por Jaraguá, às 11h, onde serão entregues 533 cartões do Aluguel Social. Em seguida, às 14h, será a vez de Goianésia, com 252 famílias beneficiadas.

Terezópolis é logo depois, às 16h, com a entrega de 50 cartões. Por fim, em Senador Canedo, 387 famílias recebem o Aluguel Social. Também serão beneficiadas em Senador Canedo 293 famílias com regularização fundiária, sendo que 203 delas são dos bairros Vila São Sebastião, Jardim Nova Goiânia, Morada Nova, Condomínio Portugal, Jardim Bougainville, Jardim das Oliveiras e Conjunto Sabiá. As 90 escrituras restantes são referentes às casas a custo zero já entregues pela Agehab na cidade.

Para a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, o papel do Estado é executar políticas públicas eficientes. “Seja com ajuda para arcar as despesas com aluguel ou na área de regularização fundiária, o Governo de Goiás está onde a população anseia”, declara Gracinha. Segundo ela, algumas famílias chegaram a esperar 30 anos pelas escrituras. “Viver com insegurança é muito triste. Agora a casa é delas de papel passado, com toda segurança patrimonial que merecem”, diz a primeira-dama.

Aluguel Social

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, destaca o importante papel exercido pelo Programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social desde sua criação. “É uma ajuda no valor de R$ 350, paga por 18 meses, que tem feito a diferença na vida das pessoas em vulnerabilidade. Já são mais de 80 mil famílias atendidas”, afirma. Segundo ele, inscrições para o programa estão abertas em 20 municípios neste momento. Os interessados em participar devem se inscrever pelo site goias.gov.br/agehab.

Serviço

Assunto: Entrega de cartões do Aluguel Social*

Data: 23/10, quinta-feira

Município: Jaraguá

Horário: 11h

Local: Feira Bezário Alves de Lima – Avenida Ferreira Rios – Setor Rio Vermelho – Jaraguá – GO

Município: Goianésia

Horário: 14h

Local: Feira Coberta Mário Silva – Av. Brasil, entre as Ruas 35 e 37 – Bairro Santa Luzia – Goianésia – GO

Município: Terezópolis

Horário: 16h

Local: Prefeitura de Terezópolis de Goiás – Rua Alonso Félix – Terezópolis de Goiás – GO

Município: Senador Canedo

Horário: 17h

Local: Praça Criativa – Av. Dom Emanuel – Centro – Senador Canedo – Goiás

