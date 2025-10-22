Variação em preços de flores para Dia de Finados passa de 580%

Maior variação encontrada por fiscais do Procon Goiás foi no buquê com uma dúzia de rosas brancas, que está sendo vendido de R$ 17,40 a R$ 120 nas floriculturas de Goiânia (Fotos: Procon-GO)

Pesquisa realizada pelo Procon Goiás constatou variação de preços de até 589,66% nos preços dos produtos oferecidos para o Dia de Finados, em Goiânia.

A maior variação encontrada foi no buquê com uma dúzia de rosas brancas, que está sendo vendido de R$ 17,40 a R$ 120 nas floriculturas de Goiânia. O buquê de rosas vermelhas está sendo comercializado de R$ 23,40 a R$ 120, diferença de pouco mais de 412%.

Para quem deseja adquirir vaso de flores é preciso pesquisar. O vaso de bola belga nº11, por exemplo, chegou a uma variação de 328,57%, sendo encontrado de R$ 14 a R$ 60. Já o vaso de flores Gérbera tem sido vendido de R$ 26 a R$ 80, uma oscilação que chega a 207,69%.

O Procon orienta o consumidor a fazer pesquisa minuciosa, já que em datas comemorativas a diferença de preços é grande no comércio da capital, e também alerta o consumidor que é importante verificar a qualidade dos produtos comercializados, como o aspecto das flores, antes de finalizar a compra.

O levantamento comparativo foi feito dos dias 13 a 17 de outubro, com 33 itens de 18 estabelecimentos. O Procon ressalta que o objetivo da pesquisa é ajudar o consumidor a economizar nesta data, quando familiares e amigos costumam visitar cemitérios para homenagear seus entes falecidos.

No preço do buquê (de uma dúzia) de rosas vermelhas foi encontrada oscilação anual de mais de 75%, vendido por R$ 48,22 em 2024 e R$ 85,06, em 2025 (Fotos: Procon-GO)

Variação de preços

A pesquisa também avaliou a variação de preços entre os anos de 2024 e 2025. A maior variação anual encontrada foi de 89,80%, na vela 5×5. Em 2024, o preço médio do produto era de R$ 10 e, este ano, o valor chegou a R$ 18,98.

O buquê de uma dúzia de rosas vermelhas contou com uma oscilação anual de mais de 75%, vendido por R$ 48,22 em 2024 e R$ 85,06, em 2025.

De acordo com o Procon, no dia 02 de novembro, exatamente no feriado de Finados, como volume de pessoas dentro das lojas quase sempre é muito grande, o consumidor corre o risco de ficar desmotivado em pesquisar e acabar comprando no primeiro estabelecimento que entrar.

Por isso, desde que os produtos sejam conservados adequadamente, a compra antecipada pode compensar para o bolso do consumidor.

Outra dica é observar se os produtos em exposição na loja contêm informações sobre os preços à vista e parcelado. Vale lembrar que além do valor parcelado, o lojista deve informar os juros atribuídos à compra.

A pesquisa completa feita pelo Procon Goiás, com relatórios e planilhas, está disponível no site goias.gov.br/procon.