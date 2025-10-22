Inscrições para 1ª Meia Maratona de Anápolis começam nesta quinta-feira (23)

Meia Maratona ocorrerá no mesmo dia da 7ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua, mas as inscrições e a largada serão realizadas em horários diferentes (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os interessados poderão se inscrever de duas formas: comprovando doação recente de sangue, como forma de incentivar a solidariedade e a saúde pública, ou mediante o pagamento de uma taxa de R$ 150, valor que será recolhido pelo SEST/SENAT. A doação de sangue precisa ser comprovada no ato de retirada dos kits.

A prova terá 21 km de percurso, com largada às 5h30 e tempo máximo de conclusão de 3 horas. Todos os participantes receberão um kit contendo sacochila, camiseta personalizada e brindes de parceiros.

A Meia Maratona ocorrerá no mesmo dia da 7ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua, mas as inscrições e a largada serão realizadas em horários diferentes. É importante ressaltar que quem participar da Meia Maratona receberá as medalhas das duas competições.

Premiação

A Meia Maratona de Anápolis premiará os atletas da categoria geral e por faixa etária, estimulando a participação em diferentes idades.

Categoria geral (masculino e feminino):

1° lugar: troféu + 5.000 reais

2° lugar: troféu + 3.000 reais

3° lugar: troféu + 2.000 reais

4º lugar: troféu + 1.500 reais

5º lugar: troféu + 1.000 reais

Os três primeiros colocados por faixa etária, nas categorias masculino e feminino, também receberão troféus. As faixas etárias são: 18 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e 60 anos ou mais.