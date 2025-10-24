Prefeitura reforça limpeza e manutenção preventiva de bocas de lobo ampliando ações de prevenção contra alagamentos em Anápolis

24 de outubro de 2025
limpeza anapolis

Trabalhos serão ampliados para outros setores do município nas próximas semanas, com o objetivo de assegurar o bom funcionamento dos sistemas de drenagem e proporcionar mais segurança à população durante o período chuvoso (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis intensificou, nesta quinta-feira (23), os serviços de limpeza, desobstrução e reforma de bocas de lobo, com foco na prevenção de alagamentos e no fortalecimento das ações de saneamento básico para o início do período chuvoso.

As frentes iniciais de trabalho estão concentradas na Avenida Brasil Norte e na região central da cidade. Os serviços são executados com apoio de caminhão de hidrojateamento e sucção, equipamento que utiliza alta pressão para remover resíduos sólidos e líquidos acumulados nas redes de drenagem. Após a sucção, um jato de água é aplicado para garantir a completa limpeza das galerias e dispositivos.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, que também mantém equipes mobilizadas em ações complementares de zeladoria urbana, como poda de árvores, poda ornamental e de grama, roçagem manual e mecanizada e capina.

De acordo com a pasta, os trabalhos serão ampliados para outros setores do município nas próximas semanas, com o objetivo de assegurar o bom funcionamento dos sistemas de drenagem e proporcionar mais segurança à população durante o período chuvoso.

A Prefeitura reforça ainda a importância da colaboração dos moradores para evitar o descarte irregular de lixo em vias e bocas de lobo, prática que compromete o sistema de drenagem e o bem-estar coletivo.

Tags: , ,

Veja também

soja

Balança comercial goiana fecha setembro com superávit de US$ 700,5 milhões

24 de outubro de 2025
container

Economia goiana cresce 5,1% e lidera ranking nacional em agosto

24 de outubro de 2025
anapolis aerea

Anápolis mantém atendimentos de hemodiálise sem interrupções

24 de outubro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

limpeza anapolis

Prefeitura reforça limpeza e manutenção preventiva de bocas de lobo ampliando ações de prevenção contra alagamentos em Anápolis

24 de outubro de 2025
soja

Balança comercial goiana fecha setembro com superávit de US$ 700,5 milhões

24 de outubro de 2025
container

Economia goiana cresce 5,1% e lidera ranking nacional em agosto

24 de outubro de 2025
anapolis aerea

Anápolis mantém atendimentos de hemodiálise sem interrupções

24 de outubro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

24 de outubro de 2025