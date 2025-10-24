Prefeitura reforça limpeza e manutenção preventiva de bocas de lobo ampliando ações de prevenção contra alagamentos em Anápolis

Trabalhos serão ampliados para outros setores do município nas próximas semanas, com o objetivo de assegurar o bom funcionamento dos sistemas de drenagem e proporcionar mais segurança à população durante o período chuvoso (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As frentes iniciais de trabalho estão concentradas na Avenida Brasil Norte e na região central da cidade. Os serviços são executados com apoio de caminhão de hidrojateamento e sucção, equipamento que utiliza alta pressão para remover resíduos sólidos e líquidos acumulados nas redes de drenagem. Após a sucção, um jato de água é aplicado para garantir a completa limpeza das galerias e dispositivos.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, que também mantém equipes mobilizadas em ações complementares de zeladoria urbana, como poda de árvores, poda ornamental e de grama, roçagem manual e mecanizada e capina.

De acordo com a pasta, os trabalhos serão ampliados para outros setores do município nas próximas semanas, com o objetivo de assegurar o bom funcionamento dos sistemas de drenagem e proporcionar mais segurança à população durante o período chuvoso.

A Prefeitura reforça ainda a importância da colaboração dos moradores para evitar o descarte irregular de lixo em vias e bocas de lobo, prática que compromete o sistema de drenagem e o bem-estar coletivo.