Câmara Municipal de Itumbiara/GO abre Concurso Público com vagas para níveis Superior e Médio

A Câmara Municipal de Itumbiara, em Goiás, está com inscrições abertas para seu novo Concurso Público, que oferece vagas para cargos de níveis Superior e Médio, além de formação de cadastro de reserva. O certame é organizado pelo Instituto Consulplan e representa uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade e crescimento na carreira pública.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.institutoconsulplan.org.br, até as 16h00min do dia 6 de novembro de 2025. As taxas de inscrição são de R$ 63,00 para cargos de nível superior e R$ 62,00 para cargos de nível médio.

Atenção: Os candidatos que não efetuarem o pagamento do boleto dentro do período de inscrição poderão reimprimir o boleto até as 20h00min do dia 7 de novembro de 2025 (primeiro dia útil após o encerramento das inscrições), devendo o pagamento ser realizado no mesmo dia.

O processo seletivo será composto por:

Prova Objetiva de Múltipla Escolha (eliminatória e classificatória);

Prova Discursiva (eliminatória e classificatória);

Avaliação de Títulos, exclusiva para o cargo de Procurador do Legislativo (classificatória).

As provas objetivas e discursivas estão previstas para ocorrer em 7 de dezembro de 2025 (domingo), na cidade de Itumbiara/GO.

Um dos diferenciais deste certame é a possibilidade de o candidato se inscrever para até dois cargos, desde que as provas sejam aplicadas em turnos distintos, ampliando as chances de aprovação.

Em atenção às políticas de inclusão e equidade, o edital prevê:

5% das vagas destinadas a pessoas com deficiência, mediante apresentação de laudo médico (original ou cópia autenticada) que ateste a espécie, grau ou nível da deficiência, com referência ao código CID e provável causa;

20% das vagas reservadas a candidatos negros, tanto para as vagas imediatas quanto para aquelas que surgirem durante o prazo de validade do concurso.

Candidatos que necessitarem de condições específicas para a realização das provas deverão fazer a solicitação no ato da inscrição, anexando o laudo ou atestado médico até o dia 7 de novembro de 2025, via upload, no site do Instituto Consulplan.

O edital completo, com todas as informações sobre cargos, requisitos, etapas, conteúdo programático e demais orientações, está disponível em www.institutoconsulplan.org.br.

Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone 0800 100 4790.