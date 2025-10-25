Hochschild abre vagas para curso de Manutenção Industrial, exclusivo para mulheres

Candidatas precisam ter mais de 18 anos, Ensino Médio completo e residir em Mara Rosa ou Amaralina (GO)

Estão abertas as inscrições para o Curso de Formação de Mão de Obra Feminina em Manutenção Industrial na Mineração, promovido pela Hochschild Mining Brasil, em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). O objetivo é capacitar mulheres para atuação na área de manutenção industrial aplicada à mineração, como forma de incentivar a equidade de gênero, o desenvolvimento profissional e a valorização da participação feminina na indústria mineral.

Ao todo, serão 35 vagas para um curso totalmente gratuito, com carga horária de 200h. As aulas teóricas ocorrerão no Centro de Treinamentos da Hochschild Mining, em Mara Rosa (Rua Galeno Paranhos, s/nº, Setor Oeste), no período noturno, de segunda a sexta-feira e formato exclusivamente presencial. A parte prática será aos sábados (um por mês), conforme cronograma a ser definido.

Para participar, as candidatas precisam cumprir requisitos como residir em Mara Rosa ou Amaralina, ter 18 anos ou mais e possuir o Ensino Médio completo, além de passar pelo processo seletivo composto por prova de conhecimentos gerais e raciocínio lógico (programada para o dia 3 de novembro) e análise de perfil e disponibilidade das candidatas. As inscrições serão feitas exclusivamente via formulário eletrônico, de 23 a 28 de outubro, pelo link https://forms.office.com/r/iWmUXBpRpF.

Country Manager da Hochschild Mining, Ediney Drummond explica que a realização do curso representa mais uma iniciativa da empresa no sentido de abrir espaço para as mulheres. “Na Hochschild Mining, temos metas claras e objetivas para ampliar a participação feminina no quadro de empregados. Entendemos que, para isso, é preciso abrir oportunidades dentro da empresa, mas também capacitar mulheres para ocupar esses espaços. Realizar esse curso exclusivo para o público feminino significa avançar rumo a essas metas”, diz o executivo.

Para dúvidas, estão abertos os canais de comunicação da empresa com a comunidade. E-mail geovana.cardoso@hocplc.com e telefone 0800 942 0303.

Sobre a Hochschild

A Hochschild Mining é uma empresa peruana de mineração, com mais de 100 anos de tradição e líder em metais preciosos. Tem como foco a exploração, mineração, processamento e venda de ouro e prata, com suas minas localizadas nas Américas.

Com o propósito de fazer uma mineração responsável e inovadora, comprometida com um mundo melhor, a empresa construiu uma cultura responsável, que valoriza e apoia questões ambientais, sociais e de governança.

No Brasil, tem como ativo a mina de Mara Rosa, uma mineração a céu aberto, localizada no município de Mara Rosa, região Norte do Estado de Goiás, e o projeto Monte do Carmo, adquirido em 2024 no Tocantins e que se encontra em fase de elaboração de engenharia detalhada.