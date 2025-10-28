Missão do Aprendiz do Futuro é recebida na Universidade de Oxford

Primeira-dama Gracinha Caiado, acompanhada de jovens participantes do programa Aprendiz do Futuro, durante missão na Universidade de Oxford, na Inglaterra (Foto: Alexandre Parrode)

A primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, e a comitiva de jovens participantes do Programa Aprendiz do Futuro foram recebidos com destaque, nesta segunda-feira (27/10), na Universidade de Oxford, no Reino Unido, uma das instituições de ensino mais prestigiadas do mundo.

A agenda integra o Desafio Aprendizes da Matemática, iniciativa do Governo de Goiás que promove um intercâmbio cultural e educacional em Londres e Oxford. Para Gracinha Caiado, o momento foi de grande significado e orgulho, simbolizando o reconhecimento internacional de um programa que transforma vidas por meio da educação.

“Ver nossos aprendizes sendo recebidos em uma das universidades mais renomadas do mundo é uma emoção imensa. É a prova de que o investimento em educação abre portas, muda destinos e mostra que o talento goiano pode chegar a qualquer lugar do mundo”, afirmou a primeira-dama.

Aprendiz do Futuro

A comitiva foi recebida oficialmente pela Sociedade Brasileira da Universidade de Oxford, uma comunidade formada por estudantes, pesquisadores e professores brasileiros que atuam na instituição. A recepção, marcada por momentos de troca e acolhimento, contou com a presença de acadêmicos e cientistas que compartilharam suas trajetórias e conquistas com os jovens goianos.

A forte presença de brasileiros em Oxford faz com que o português seja atualmente a segunda língua mais falada na universidade, reflexo do protagonismo e da contribuição crescente do Brasil na vida acadêmica e científica local.

Durante o encontro, Gracinha Caiado apresentou o Aprendiz do Futuro e as ações sociais desenvolvidas pelo governo estadual, destacando o impacto das políticas públicas voltadas à formação, à inclusão e ao protagonismo juvenil.

“São mais de 10 mil jovens que recebem salário e todos os benefícios, além da oportunidade de capacitação e inserção no mercado de trabalho. É a chance real de um futuro melhor construído com base na educação e na responsabilidade social”, destacou.

Entre os anfitriões estava a presidente da Sociedade Brasileira da Universidade de Oxford, Marcela Alves, natural do interior do Ceará, que compartilhou com os aprendizes sua trajetória e os desafios de estudar em uma das universidades mais prestigiadas do mundo.

Também participou da recepção o médico goiano David Oliveira, pesquisador em Oxford na área de neurociência, que deixou uma mensagem inspiradora aos estudantes.

“O segredo está em seguir o que faz seus olhos brilharem. Se o que te encanta é a matemática, siga esse caminho com determinação — mas sem deixar de valorizar as outras áreas do conhecimento”, afirmou.

Entre os aprendizes que integram a comitiva, Lorena Rocha, beneficiária do programa, destacou a emoção de viver essa experiência internacional.

“Minha experiência foi incrível, cheia de aprendizado. Sempre levarei comigo cada palavra que ouvi neste dia. Tive a grande oportunidade de estar em um dos lugares que eu mais sonhava em conhecer, cercada de pessoas que nos aconselham e nos incentivam a continuar acreditando nos nossos sonhos”, contou emocionada.

Encerrando a programação, os jovens participaram de um tour exclusivo pelo campus e pelas faculdades da Universidade de Oxford, guiados por estudantes brasileiros que vivem e estudam na instituição.

O grupo conheceu faculdades centenárias, bibliotecas históricas e jardins emblemáticos, que representam o espírito de tradição, excelência e inovação da universidade, fundada há quase mil anos e reconhecida mundialmente por sua contribuição à ciência, à arte e à política.