Nota Fiscal Goiana sorteia R$ 200 mil nesta quinta-feira

28 de outubro de 2025
dinheiro
Ao todo, serão sorteados 158 prêmios, no valor total de R$ 200 mil (Foto: Denis Marlon)

A Secretaria da Economia realiza nesta quinta-feira (30/10), às 10 horas, o 107º sorteio da Nota Fiscal Goiana. Serão distribuídos R$ 200 mil em prêmios entre os consumidores cadastrados que solicitaram CPF na nota em compras realizadas no estado.

O evento ocorre no Complexo Fazendário (Bloco A), no Setor Nova Vila, em Goiânia. Após o sorteio, os resultados serão publicados no site do programa (www.goias.gov.br/nfgoiana), onde os ganhadores poderão solicitar o resgate dos valores.

Nesta edição, mais de 447 mil pessoas concorrem aos prêmios, com quase 4,2 milhões de bilhetes válidos, cada um correspondente a R$ 100 em compras. Foram consideradas as notas emitidas em setembro, além das que ainda aguardavam pontuação.

Ao todo, serão sorteados 158 prêmios, no valor total de R$ 200 mil, divididos da seguinte forma:

  • um de R$ 50 mil;
  • três de R$ 10 mil;
  • quatro de R$ 5 mil;
  • 50 de R$ 1 mil;
  • 100 de R$ 500 (valores brutos).

Vantagens da Nota Goiana

Criado pelo Governo de Goiás, o programa Nota Fiscal Goiana busca conscientizar os consumidores sobre a importância de exigir o documento fiscal, garantindo que os tributos arrecadados sejam revertidos em melhorias para a população. A nota também funciona como garantia de direitos ao consumidor.

O programa também oferece desconto de até 10% no IPVA.

“Quanto mais notas com CPF, maior será o desconto. As compras até o final de novembro contabilizam pontos para o IPVA de 2026”, destaca o gestor Leonardo Vieira.

O programa também destina prêmios trimestrais ao futebol goiano, por meio do Time Goiano do Coração.

Quem não é inscrito, basta acessar o site www.goias.gov.br/nfgoiana e preencher os dados solicitados. Em dezembro há um sorteio especial em que os 158 ganhadores vão dividir premiação que totaliza R$ 700 mil.

 

Editado por  via Secretaria da Economia – Governo de Goiás
Tags:

Veja também

aprendiz do futuro oxford

Missão do Aprendiz do Futuro é recebida na Universidade de Oxford

28 de outubro de 2025
transito

Mais de 29 mil débitos negociados vencem nesta terça-feira

28 de outubro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

28 de outubro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

caiado

Caiado defende maior respaldo institucional aos policiais no combate à criminalidade

28 de outubro de 2025
dinheiro

Nota Fiscal Goiana sorteia R$ 200 mil nesta quinta-feira

28 de outubro de 2025
aprendiz do futuro oxford

Missão do Aprendiz do Futuro é recebida na Universidade de Oxford

28 de outubro de 2025
transito

Mais de 29 mil débitos negociados vencem nesta terça-feira

28 de outubro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

28 de outubro de 2025