Caiado defende maior respaldo institucional aos policiais no combate à criminalidade

Governador Ronaldo Caiado durante evento sobre segurança pública, promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro (Fotos: Hegon Corrêa)

O governador Ronaldo Caiado destacou, nesta segunda-feira (27/10), no Rio de Janeiro, a importância do respaldo institucional aos policiais como condição fundamental para o enfrentamento do crime organizado e a preservação da autoridade do Estado, durante participação no evento “Diálogos sobre Segurança Pública 2025”.

Realizado na sede da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o encontro reuniu gestores e especialistas para debater os desafios e soluções para um futuro mais seguro.

“O Estado existe para dar paz às pessoas. Se o governador não assume sua responsabilidade e não comanda suas forças, tudo recai sobre o policial — e o sistema se desestrutura”, afirmou Caiado.

Ele ressaltou que a figura do chefe do Executivo deve exercer, de fato, o papel de comandante-chefe das forças policiais, garantindo segurança jurídica e moral para que os agentes cumpram seu dever com firmeza e dentro da legalidade.

O governador goiano enfatizou que sua gestão sempre ofereceu estrutura às forças de segurança e condições de trabalho.

“Se hoje Goiás está em primeiro lugar na educação, na transparência, na interiorização da saúde e com maior grau de crescimento, é porque a segurança pública foi implantada desde o primeiro dia em que assumi”, defendeu.

O diretor de Segurança Pública e Corporativa da FGV, Márcio Colmerauer, endossou a preocupação com o fortalecimento das forças de segurança.

Segundo ele, o país enfrenta “uma nova realidade criminosa”, marcada pela atuação global de facções e pela necessidade de maior proteção institucional aos policiais.

“É essencial dar às forças de segurança o respaldo necessário para agir. Sem isso, o crime avança e o Estado recua”, afirmou.

Durante o evento, Caiado reforçou que a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Segurança Pública, que tramita no Congresso Nacional, retira poderes dos entes federados, e citou a Constituição de 1988, que determina aos governos estaduais a definição das diretrizes da segurança pública.

“Essa é a realidade. É usurpar uma prerrogativa que a Constituição nos deu. Não há por que retirar agora”, frisou.

O chefe do Executivo goiano propôs o fortalecimento das estruturas policiais, a integração entre as corporações — Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Federal e Rodoviária Federal — e a flexibilidade legal para ações estaduais, de forma a permitir respostas mais rápidas a situações de crise.

Caiado ainda defendeu um combate intenso às facções criminosas, ao citar a presença dessas organizações no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Norte, no Ceará e na região da Amazônia.