Alunos da rede estadual brilham em Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFG

Estudantes apresentaram três projetos na 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, do IFG, realizada agora em outubro. Um deles, o da Horta Hidropônica, conquistou 1º lugar na categoria Ciências Exatas, da Terra e Engenharias (Foto: Seduc-GO)

Entre criatividade, aprendizagem e muita curiosidade, estudantes do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Polivalente Dr. Sebastião Gonçalves de Almeida, de Uruaçu, mostraram que a ciência e a tecnologia podem transformar o aprendizado dentro e, também, fora da sala de aula.

Os jovens apresentaram três projetos na 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, do Instituto Federal de Goiás (IFG), realizada agora, no final do mês de outubro, chamando a atenção do público. Um destes projetos, o da Horta Hidropônica, conquistou o 1º lugar na categoria Ciências Exatas, da Terra e Engenharias.

Sob a orientação do professor Leandro Ribeiro, da área de Robótica e Matemática do Cepi, os alunos desenvolveram projetos que unem tecnologia, criatividade e propósito social, Robótica como ferramenta de aprendizado da Matemática, Horta Hidropônica Automatizada e Robô Autônomo.

Carro autônomo

Na exposição, o grupo formado pelos estudantes Murillo, Ravi e Vinícius, apresentou o Carro Autônomo, capaz de reconhecer semáforos, placas de trânsito e obstáculos, reagindo de forma independente, avançando, reduzindo ou parando conforme os obstáculos e a situação.

Horta hidropônica automatizada

Já o projeto Horta Hidropônica Automatizada, idealizado por Isabelly, Yasmin e Elayse, impressionou pela inovação sustentável. O sistema monitora em tempo real a temperatura, a luz e a umidade da plantação, acionando bombas automaticamente quando necessário.

“O sistema mostra os dados em uma página web acessível na rede da escola e isso permite que os alunos acompanhem o crescimento das plantas e tomem decisões baseadas em dados reais”, explicou o professor Leandro, orgulhoso dos resultados.

Uso da Robótica de forma divertida

A equipe formada por Arthur, Flávio Lyan e Brayan apresentou o projeto ‘O uso da Robótica como ferramenta de ensino da Matemática’, que reúne experiências práticas e divertidas, um separador de cores com visão computacional e o jogo digital ‘Numéria’, um RPG educacional que transforma desafios matemáticos em missões recreativas.

O estudante Brayan Moreira compartilhou a emoção de participar do projeto.