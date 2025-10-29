João Caetano lança álbum “Mil Voltas” no Teatro Goiânia

Cantor e compositor goiano apresenta shows gratuitos nesta quinta e sexta-feira (30 e 31/10) (Foto: Leo Aversa)

O Teatro Goiânia recebe duas apresentações gratuitas do cantor e compositor João Caetano, nesta quinta e sexta-feira (30 e 31/10), às 20 horas. Os ingressos estão disponíveis no Sympla mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que deve ser entregue na entrada dos shows. Os alimentos arrecadados serão encaminhados para a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

O espetáculo Mil Voltas marca o lançamento do álbum homônimo, além de celebrar a trajetória de João Caetano e suas mais de cinco décadas dedicadas à música.

O trabalho revisita fases marcantes da carreira do artista, reforçando seu papel como um dos nomes mais consistentes da música popular brasileira produzida em Goiás.

O repertório explora memórias, recomeços e parcerias musicais com artistas como Otávio Daher, Nasr Chaul, David Izacc, Carlos Brandão e Juraildes da Cruz.

No palco, ele será acompanhado por uma banda formada por músicos de renome, que integram também as formações de artistas como Chico Buarque, Maria Bethânia e Djavan.

João Caetano

Nascido em Goiás e radicado no Rio de Janeiro, João Caetano conquistou o país com canções que marcaram trilhas de novelas como Pantanal, Salvador da Pátria, Fera Radical e O Direito de Amar. O artista é reconhecido por unir lirismo e brasilidade em composições que retratam o cotidiano, os afetos e a alma do interior.

Serviço

João Caetano apresenta show Mil Voltas no Teatro Goiânia

Datas: Quinta e sexta-feira (30 e 31/10)

Horário: 20h

Local: Teatro Goiânia – Rua 23, 252, Setor Central, Goiânia – GO

Ingresso solidário – doação 1 kg de alimento não perecível

Retirada pela plataforma Sympla: