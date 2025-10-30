Com “Pinóquio” Apae Anápolis celebra inclusão, arte e aprendizagem

30 de outubro de 2025
apae2

Peça será tema do Momento Cultural, evento anual que coloca alunos da instituição no papel de atores

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis (APAE Anápolis) prepara mais uma edição do seu já tradicional Momento Cultural, um dos eventos mais esperados do calendário pedagógico da instituição. Neste ano, a 14ª edição terá como tema o clássico “Pinóquio”, inspirado na obra As Aventuras de Pinóquio (1883), de Carlo Collodi, e reunirá alunos da Escola Maria Montessori, familiares, professores e convidados no Teatro São Francisco, no dia 12 de novembro de 2025, às 18h.

Arte e inclusão

Um espetáculo de de inclusão e de um impressionante aprimoramento intelectual

Mais do que um espetáculo teatral, o Momento Cultural é uma celebração da arte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento humano. Desde a criação do projeto, a APAE Anápolis tem buscado unir linguagens artísticas — como teatro, dança e artes plásticas — para estimular a expressão criativa, promover a convivência social e fortalecer a autonomia dos alunos com deficiência intelectual ou múltipla.

Segundo informações disponibilizadas em relatórios e informativos da instituição (APAE Anápolis, 2024), iniciativas como o Momento Cultural e o projeto “Criar e Tocar” — realizado em parceria com a Fundação Universitária Evangélica (FUNEV) — consolidam um novo olhar para a educação inclusiva pela arte. Essas ações têm proporcionado aos estudantes melhorias significativas na coordenação motora, na linguagem expressiva e na confiança pessoal, além de fortalecer o vínculo com a comunidade.

Desenvolvimento integral

O presidente da APAE Anápolis, Vanderley Cezário, destaca que o evento é mais do que uma apresentação: “O Momento Cultural é o reflexo de um trabalho contínuo que promove o desenvolvimento integral dos nossos alunos. Cada gesto, cada coreografia e cada fala representam uma conquista individual e coletiva. Ver nossos estudantes brilhando no palco é comprovar o poder da inclusão feita com amor e propósito.”

A proposta deste ano, ao revisitar a história de Pinóquio, reforça valores essenciais como honestidade, autoconhecimento e perseverança, estimulando no público uma reflexão sobre o crescimento pessoal e o valor das escolhas conscientes.

Avanço cognitivo

A diretora da Escola Maria Montessori, Renata Holanda, ressalta que o espetáculo resume o trabalho pedagógico realizado ao longo do ano: “Cada ensaio é uma aula de arte e de vida. Nossos alunos aprendem a se expressar, a trabalhar em equipe e a perceber suas próprias potencialidades. O espetáculo é resultado do desenvolvimento cognitivo, emocional e social que a arte possibilita.”

A escola, mantida pela APAE Anápolis, é referência na oferta de educação especial de qualidade, desenvolvendo projetos interdisciplinares que unem cultura, aprendizado e inclusão, sempre respeitando o ritmo e as necessidades de cada estudante.

O superintendente da APAE Anápolis, David Caldas, também enfatiza o impacto comunitário do evento: “O Momento Cultural é uma festa de talentos e de superação. É quando a escola abre suas portas para mostrar à sociedade o resultado de um trabalho pedagógico que alia emoção, técnica e sensibilidade. É também uma forma de sensibilizar o público para a importância da educação inclusiva.”

Segundo ele, o engajamento das famílias e da equipe escolar é o que torna o projeto especial, reafirmando o compromisso da APAE Anápolis com a formação integral e a cidadania das pessoas com deficiência.

Serviço:

📅 Data: 12 de novembro de 2025
📍 Local: Teatro São Francisco
⏰ Horário: 18h

