Primeira edição do ‘Vou de Bike Kids’ une gincana, piquenique e solidariedade

Ação reforça o compromisso da gestão em promover ações que estimulem a atividade física, o bem-estar e o desenvolvimento saudável das crianças por meio do esporte (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O evento é promovido pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, em parceria com a Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente e com a empresa Senses Eventos e Esportes.

Durante uma hora, as crianças irão pedalar pelas vias do parque em uma gincana de movimentos, cumprindo desafios e somando pontos. Ao final, serão premiados os melhores desempenhos, e todos os participantes receberão medalhas como reconhecimento pela participação.

Piquenique e confraternização

Além da atividade ciclística, o evento contará com um piquenique comunitário, em que cada família levará um lanche para compartilhar, incentivando a confraternização entre os participantes.

Ações de meio ambiente

As equipes da subsecretaria de Meio Ambiente já estão atuando no local, realizando ações preventivas para garantir um espaço seguro e adequado para o evento. O trabalho inclui a limpeza da área verde e o monitoramento para evitar ataques de animais, assegurando proteção e tranquilidade às famílias participantes.

No local, serão desenvolvidas ações de educação ambiental e doação de mudas. Além disso, as equipes do meio ambiente promoverão uma “virada ambiental”, com o plantio de espécies nativas do cerrado, contribuindo para a recuperação do parque.

Inscrições abertas

As inscrições estão abertas até o dia 5 de novembro e podem ser realizadas presencialmente no Ginásio Internacional Newton de Faria, das 9h às 17h, mediante a doação de 2 kg de alimento não perecível por inscrição. As vagas são limitadas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte, o “Vou de Bike Kids” reforça o compromisso da gestão em promover ações que estimulem a atividade física, o bem-estar e o desenvolvimento saudável das crianças por meio do esporte.