Parceria inédita levará prevenção ao câncer de próstata para trabalhadores do Daia durante o Novembro Azul

Reunião realizada na Akron Pharma aproxima empresas do Distrito Agroindustrial de Anápolis e o Hospital Araújo Jorge em uma ação de saúde preventiva que pode beneficiar mais de 15 mil trabalhadores.

A manhã de terça-feira marcou um passo importante para a promoção da saúde no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). A Akron Pharma sediou uma reunião que durou cerca de duas horas e contou com a presença de cerca de 20 pessoas, representando o poder público, o setor produtivo e o Hospital Araújo Jorge, referência no tratamento do câncer em Goiás e no Centro-Oeste.

O encontro foi liderado por Amaury Esberard, presidente do Conselho de Desenvolvimento e Empresas do Daia (Consedaia) e anfitrião da reunião. Também participaram o deputado estadual Antônio Gomide, o presidente executivo do Sindusfargo, Marçal Henrique, além de empresários locais como Nabil Hanna (Embalo Embalagens), Igor Morais (BW Energia) e representantes do setor jurídico e administrativo da Ackron Pharma. Pelo Hospital Araújo Jorge, estiveram presentes Alessandra de Sousa Castro Prado, André Maurício Ferrari Beltrão e Renato Galvão de Oliveira.

Projeto visa prevenção

O objetivo principal da reunião foi discutir uma proposta inédita de levar ações de prevenção ao câncer de próstata para dentro das empresas do Daia, aproveitando a mobilização do Novembro Azul. A ideia é oferecer diagnósticos e orientações aos trabalhadores — muitos deles sem acesso frequente a consultas médicas — e estender as ações às famílias.

O deputado estadual Antônio Gomide destacou a relevância social da iniciativa. “Esse projeto vem exatamente para salvar vidas. O diagnóstico precoce é fundamental, especialmente para os trabalhadores que muitas vezes não têm oportunidade de cuidar da saúde. Se conseguirmos implantar esse programa preventivo no Daia, estaremos abrindo portas para tratamentos mais rápidos e eficazes”, afirmou. Segundo Gomide, há cerca de 10 mil trabalhadores homens no distrito, com mais de 45 anos de idade, que podem ser beneficiados diretamente pela ação.

Araújo Jorge lidera mobilização

Para Alessandra de Sousa Castro Prado, representante do Hospital Araújo Jorge, o projeto simboliza uma nova forma de aproximar o hospital da comunidade industrial. “O Araújo Jorge tem mais de 70 anos de experiência no combate ao câncer, e enxergamos nessa parceria uma maneira de ir além das nossas paredes, chegando até quem mais precisa de informação, diagnóstico e acolhimento”, explicou. Ela reforçou que a instituição pretende colocar sua equipe técnica à disposição para que as ações no Daia sejam realizadas com qualidade e segurança.

O presidente do Sindusfargo, Marçal Henrique, também ressaltou o caráter educativo da proposta. “Queremos que nossos trabalhadores entendam que o cuidado começa com a prevenção. Essa campanha vai mostrar que detectar o câncer de próstata a tempo pode salvar vidas e garantir mais dignidade às famílias do Daia”, afirmou o empresário.

Engajamento e próximos passos

A articulação conta ainda com o apoio direto do Consedaia, entidade que representa as empresas do distrito. O presidente Amaury Esberard destacou o papel integrador do conselho. “Nosso propósito é unir forças entre o setor produtivo e o setor da saúde. É uma alegria ver empresários, trabalhadores e o hospital mais tradicional do estado cooperando em uma ação que vai refletir em qualidade de vida para milhares de pessoas”, declarou.

Com o apoio político e institucional de Gomide e a estrutura técnica do Hospital Araújo Jorge, o grupo aguarda agora a definição dos próximos passos para início das ações já em novembro. A expectativa é que o projeto se torne um marco na história do Daia, levando não apenas exames e consultas, mas também conhecimento e conscientização sobre o autocuidado e a importância da prevenção.