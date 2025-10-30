Inscrições para seleção dos colégios estaduais da Polícia Militar terminam na sexta

Inscrições para processo seletivo 2026 de colégios estaduais militares são realizadas pela internet, até 31 de outubro (Foto: Divulgação)

As inscrições ao processo seletivo 2026 para ingresso de novos alunos nas unidades dos Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMGs) podem ser feitas até as 18 horas do dia 31 de outubro, pelo link cepmgo.gr8.com.br.

Sorteio

O sorteio será digital e transmitido ao vivo por meio de lives no Canal do Comando de Ensino no Facebook https://www.facebook.com/ensino.pmgo.5

Será realizada uma live individualizada para o sorteio de vagas para cada CEPMG, sendo que a data e o horário do sorteio de cada unidade foram estabelecidos em ordem alfabética, conforme relação divulgada no edital.

Período de sorteio de 11/11/2025 à 12/11/2025, no horário das 8 às 19 horas.

Atenção!

Cada candidato poderá se inscrever somente uma vez, ficando vedada a inscrição em duas ou mais unidades, sob pena de desclassificação.

Após a realização do sorteio, as listas dos candidatos sorteados serão divulgadas no facebook pelo link https://www.facebook.com/ensino.pmgo.5 e também no portal cepmgo.gr8.com.br.

Clique no link abaixo para baixar o edital:

Edital SORTEIO VAGAS 2026