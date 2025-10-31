Inscrições para a 7ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua começam na próxima quarta-feira (5)

Como parte da inscrição, cada participante deverá doar alimentos não perecíveis, de acordo com sua faixa de número de inscrição (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A prova será realizada no dia 16 de novembro, com largada às 6h, na Avenida Brasil Sul. O trajeto completo será divulgado em breve nos canais oficiais da Prefeitura.

Como parte da inscrição, cada participante deverá doar alimentos não perecíveis, de acordo com sua faixa de número de inscrição. As doações serão destinadas a programas sociais do município.

Confira a tabela de alimentos solicitados:

1001 a 1501 | (arroz – 5 kg)

1502 a 2002 | (feijão – 4 kg)

2003 a 2503 | (açúcar – 5 kg)

2504 a 3004 | (macarrão 500 g – 3 kg)

3005 a 3505 | (café – 250 g)

3506 a 4006 | (óleo 900 ml – 3 unidades)

4007 a 4507 | (flocão de milho 500 g – 3 kg)

4508 a 5008 | (leite em pó 400 g – 2 unidades)

5009 a 5509 | (aveia em flocos 450 g – 3 unidades)

5510 a 6010 | (sardinha em óleo 125 g – 4 latas)

6011 a 6511 | (farinha de mandioca 500 g – 2 kg)

6512 a 7012 | (achocolatado em pó 400 g – 2 unidades)

7013 a 7513 | (bolacha tipo rosquinha 600 g – 4 pacotes)