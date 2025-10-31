Procon Anápolis identifica variação de até 150% no preço das flores para o Dia de Finados

31 de outubro de 2025
tumulo cemiterio

Para garantir uma compra inteligente, é importante que os consumidores pesquisem os preços com antecedência, comparando valores e lojas, observando sempre a variação dos preços e eventuais taxas adicionais cobradas, como a de entrega (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A chegada do Feriado de Finados, celebrado no dia 2 de novembro, coincide com o aumento na procura por itens como vasos, coroas, arranjos e flores. Pensando nisso, o Procon Anápolis realizou, entre os dias 29 e 30 de outubro, uma pesquisa comparativa de preços em estabelecimentos da cidade.

A ação contou com a visita de agentes a seis floriculturas do município: Universitária, Fiori, Floratta, Narita Flores, Mônica Flores e Miro Flores, onde foram pesquisados 22 itens.

A pesquisa foi realizada com base em critérios como a coleta presencial das informações. A seleção dos estabelecimentos ocorreu de forma aleatória, e a comparação considerou o menor e o maior preço de produtos com as mesmas características.

O item com maior variação de preço foi o botão curto sem decoração, com diferença de 150%, sendo o menor valor R$ 6,00, na Narita Flores, e o maior R$ 15,00, na Fiori.

Outros itens também apresentaram variações significativas, como a margarida (140%), o buquê de flores com quatro rosas (122%), o vaso de kalanchoe sem decoração (100%), o botão longo sem decoração (100%) e os crisântemos (75%).

De acordo com a Diretoria Municipal de Defesa do Consumidor, para garantir uma compra inteligente, é importante que os consumidores pesquisem os preços com antecedência, comparando valores e lojas, observando sempre a variação dos preços e eventuais taxas adicionais cobradas, como a de entrega.

Em caso de práticas abusivas, o consumidor pode entrar em contato diretamente com o Procon Anápolis pelo telefone (62) 98551-8185 ou pelo e-mail procon@anapolis.go.gov.br.

Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.

Tags:

Veja também

corrida de rua

Inscrições para a 7ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua começam na próxima quarta-feira (5)

31 de outubro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

31 de outubro de 2025
akron pharma

Parceria inédita levará prevenção ao câncer de próstata para trabalhadores do Daia durante o Novembro Azul

30 de outubro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

tumulo cemiterio

Procon Anápolis identifica variação de até 150% no preço das flores para o Dia de Finados

31 de outubro de 2025
corrida de rua

Inscrições para a 7ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua começam na próxima quarta-feira (5)

31 de outubro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

31 de outubro de 2025
caiado

Inscrições para seleção dos colégios estaduais da Polícia Militar terminam na sexta

30 de outubro de 2025
akron pharma

Parceria inédita levará prevenção ao câncer de próstata para trabalhadores do Daia durante o Novembro Azul

30 de outubro de 2025