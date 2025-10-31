Procon Anápolis identifica variação de até 150% no preço das flores para o Dia de Finados

Para garantir uma compra inteligente, é importante que os consumidores pesquisem os preços com antecedência, comparando valores e lojas, observando sempre a variação dos preços e eventuais taxas adicionais cobradas, como a de entrega (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A ação contou com a visita de agentes a seis floriculturas do município: Universitária, Fiori, Floratta, Narita Flores, Mônica Flores e Miro Flores, onde foram pesquisados 22 itens.

A pesquisa foi realizada com base em critérios como a coleta presencial das informações. A seleção dos estabelecimentos ocorreu de forma aleatória, e a comparação considerou o menor e o maior preço de produtos com as mesmas características.

O item com maior variação de preço foi o botão curto sem decoração, com diferença de 150%, sendo o menor valor R$ 6,00, na Narita Flores, e o maior R$ 15,00, na Fiori.

Outros itens também apresentaram variações significativas, como a margarida (140%), o buquê de flores com quatro rosas (122%), o vaso de kalanchoe sem decoração (100%), o botão longo sem decoração (100%) e os crisântemos (75%).

De acordo com a Diretoria Municipal de Defesa do Consumidor, para garantir uma compra inteligente, é importante que os consumidores pesquisem os preços com antecedência, comparando valores e lojas, observando sempre a variação dos preços e eventuais taxas adicionais cobradas, como a de entrega.

Em caso de práticas abusivas, o consumidor pode entrar em contato diretamente com o Procon Anápolis pelo telefone (62) 98551-8185 ou pelo e-mail procon@anapolis.go.gov.br.

Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.