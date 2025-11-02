ARM reforça diálogo com empresas para aprimorar serviços de saneamento e transporte público em Anápolis

Diálogo permanente visa ampliar a eficiência, transparência e agilidade na resolução de demandas dos cidadãos (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

O encontro contou com a presença do presidente da ARM, Paulo Vitor Gonçalves Marques, do diretor administrativo e financeiro, Gregório Eduardo Cardoso Silva, do ouvidor Bruno Jaime, do diretor de Regulação e Fiscalização, Israel Souza Rodrigues, do diretor jurídico Marcos Samuel Bonfim e do coordenador setorial Enivaldo Dias Soares.

No período da tarde, a equipe da ARM participou também de uma reunião na Urban, com o objetivo de discutir estratégias para otimizar o atendimento do transporte coletivo na cidade.

De acordo com a ARM, o diálogo permanente com as empresas que prestam serviços ao município é essencial para garantir mais qualidade, transparência e agilidade na resolução das demandas apresentadas pelos cidadãos.