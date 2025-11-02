Secretaria de Indústria e Comércio avança na implementação de novo selo que fortalece pequenos empreendedores e garante segurança alimentar

Iniciativa deve impulsionar a produção local, garantir mais segurança alimentar e valorizar os produtos feitos em Anápolis (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O evento contou com a presença de representantes da Agrodefesa, MAPA, Senar, Sebrae e FGM, e incluiu palestras sobre o funcionamento do sistema de inspeção no país, as formas de habilitação do selo e os benefícios que ele pode trazer aos empreendedores locais.

Benefícios do selo

O Selo de Inspeção Municipal tem como objetivo atender pequenos produtores e agroindústrias artesanais, promovendo a formalização, a segurança alimentar e o fortalecimento da economia local.

Além de oferecer mais segurança aos consumidores, o selo garante a procedência e a qualidade dos produtos de origem animal, agregando valor à produção e estimulando a expansão dos negócios rurais.

Saiba mais sobre o SIM

O projeto do SIM é desenvolvido com o apoio da Seapa, Secretaria da Retomada, Emater e Agrodefesa, em parceria com o MAPA, Senar-GO, Sebrae-GO e FGM.

A criação do selo foi aprovada pela Câmara Municipal em maio de 2025, e agora segue para a fase de regulamentação por decreto. Após essa etapa, o SIM será efetivamente implementado no município.

De acordo com a Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura, a implantação do selo permitirá que os produtores locais comercializem seus produtos em supermercados e outros estabelecimentos que exigem certificação de qualidade. A iniciativa deve impulsionar a produção local, garantir mais segurança alimentar e valorizar os produtos feitos em Anápolis.