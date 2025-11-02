Estado realiza mais de 4,7 mil entregas do Aluguel Social em outubro

Ações de atendimento do Aluguel Social em outubro somam mais de 4,7 mil atendimentos (Foto: Octacílio Queiroz e Edgard Soares)

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e do Goiás Social, realizou, durante o mês de outubro, a entrega de 4.751 cartões do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social.

A ação alcançou 18 municípios goianos, dentre eles, Goiânia (com quase 2.500 famílias), Aparecida de Goiânia (400), Jaraguá (534), Senador Canedo (387), além de Goianésia (252), Acreúna (101), Três Ranchos (50), Itauçu (55) e Aragarças (42).

Coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado enfatiza a importância da iniciativa.

“Este é mais um exemplo do compromisso do Governo de Goiás em priorizar ações para a população mais carente. Estamos ampliando nossos esforços para que todos os goianos tenham condições dignas de viver”, afirma, ao explicar que o programa se destina ao pagamento de aluguéis de imóveis residenciais para famílias em estado de vulnerabilidade social.

Segundo o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o programa tem sido fundamental para proporcionar dignidade e melhores condições de vida às famílias.

“O programa tem possibilitado que milhares de goianos habitem em moradias dignas em local de sua escolha, permitindo assim, melhor qualidade de vida”, destaca.

Aluguel Social

Com recursos estaduais, o programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social é um dos pilares da política habitacional de interesse social de Goiás. Ele tem o objetivo de promover a inclusão social e a redução das desigualdades.

Pelo programa, o beneficiário aprovado recebe auxílio mensal de R$ 350, por 18 meses, prorrogáveis em casos específicos previstos no edital do programa.

Para aderir, o candidato precisa, por exemplo, ter o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) atualizado e não possuir imóvel próprio. Além de residir no município há pelo menos três anos e estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, como superendividamento, aluguel excessivo, entre outros requisitos.

Para mais informações, basta acessar o site goias.gov.br/agehab.

A dona de casa, Josefa Maria da Silva, de 54 anos, foi beneficiada com o Aluguel Social em Jaraguá.

“Essa ajuda vai me salvar, porque tive que parar de trabalhar para cuidar da minha mãe depois que ela sofreu um acidente e quebrou a bacia. Com o aluguel garantido, vai sobrar para cuidar melhor da saúde dela e da alimentação. É um presente de Deus que chegou na hora que eu mais preciso. Eu só tenho gratidão a Agehab e ao Governo de Goiás”, disse. Josefa Maria da Silva de Jaraguá foi uma das beneficiadas com Aluguel Social (Foto: Octacílio Queiroz e Edgard Soares)

Balanço Outubro de 2025

Três Ranchos – 50

Ipameri – 99

Maurilândia – 100

Itauçu – 55

Aragarças – 42

Acreúna – 101

Aparecida de Goiânia – 400

Jesúpolis – 15

Água Limpa – 25

Brazabrantes – 20

Goiânia – 2.488

Goianésia – 252

Jaraguá – 534

Montes Claros de Goiás – 100

Terezópolis de Goiás – 50

Senador Canedo – 387

Aporé – 23

Ivolândia – 10

Total: 4.751