Anápolis recebe três novos micro-ônibus e amplia frota de transporte escolar

4 de novembro de 2025
onibus escolar

Benefício chega por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Anápolis e o Governo de Goiás (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis recebeu, na última semana, três novos micro-ônibus escolares para atender os estudantes do município. Os veículos chegam para reforçar a frota que transporta alunos da zona rural e também apoia passeios e excursões, promovendo experiências educativas além da sala de aula.

Cada micro-ônibus tem capacidade para até 29 estudantes, todos são equipados com ar-condicionado e elevadores para pessoas com deficiência (PCD), garantindo conforto e inclusão.

Dos veículos adquiridos, dois serão destinados ao transporte escolar da zona rural, atendendo estudantes da Escola Municipal Wady Cecílio, em Branápolis. O terceiro atenderá os alunos do município em excursões locais.

O benefício chega por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Anápolis e o Governo de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC-GO), com recursos provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Amilton Filho.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Adriana Vilela Arantes, a ampliação da frota tem como objetivo garantir mais conforto para os estudantes atendidos pela rede municipal.

“Estamos muito felizes com a chegada dos novos ônibus, que reforçam a frota do transporte escolar e garantem um atendimento de melhor qualidade à comunidade. Sabemos da importância de oferecer conforto e segurança aos estudantes da zona rural, tornando o trajeto até a escola mais tranquilo e acessível”, destacou.

O prefeito Márcio Corrêa ressaltou que os novos veículos fazem parte dos investimentos recebidos pelo município.

“Os ônibus oferecerão mais conforto, segurança e acessibilidade aos nossos estudantes. Este é apenas mais um dos recursos e investimentos na educação de Anápolis. Neste ano, iniciamos o período letivo com o kit escolar e temos outros projetos previstos para os próximos meses, é apenas o início de muitos investimentos”, afirmou o chefe do Executivo.

