Vagas abertas para curso gratuito de informática básica em Anápolis

4 de novembro de 2025
computador

Inscrições poderão ser feitas nesta quinta-feira (6), das 8h às 12h e das 13h às 17h30, presencialmente no polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), em Anápolis (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis está com inscrições abertas para o curso gratuito de informática básica. As inscrições poderão ser feitas nesta quinta-feira (6), das 8h às 12h e das 13h às 17h30, presencialmente no polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), em Anápolis.

O curso é voltado para quem deseja adquirir ou aprimorar conhecimentos essenciais no uso do computador, por meio das Secretarias Municipais de Educação e de Indústria, Comércio e Agricultura, no laboratório da UAB, localizado na Avenida Professora Zenaide Roriz, s/n, no Ceitec, Bairro Jundiaí.

Com carga horária de 20 horas e vagas limitadas, as aulas serão realizadas às sextas-feiras, no período matutino, das 8h às 10h30, no laboratório da UAB.

De acordo com a coordenação da UAB, os participantes receberão instruções básicas sobre as principais funcionalidades de programas como Word, Excel e PowerPoint, além de orientações sobre o uso da informática e suas aplicações em diferentes áreas. Os interessados em saber mais informações podem entrar em contato pelo número (62) 99179-0546.

