Goiás registra menor número de homicídios em um mês

Investimentos do estado, valorização das forças de segurança e trabalho integrado: Goiás alcança o menor número de homicídios em um mês da série histórica (Foto: Secom)

Goiás registrou, em outubro de 2025, o menor número de homicídios de toda a série histórica, iniciada em 2016. Foram contabilizados 57 casos no mês, segundo dados do Observatório da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

O número representa redução de 77,7% em relação a outubro de 2016, quando houve 256 homicídios, até hoje o maior registro mensal no estado.

Os indicadores mostram que, antes de 2019, Goiás registrava sucessivos recordes no número de mortes violentas. Em 2016, o estado teve ainda 246 homicídios apenas no mês de abril e 235 no mês de dezembro, fechando o ano com 2.019 mortes. No ano seguinte, em 2017, atingiu o maior total anual da série histórica, com 2.272 homicídios.

Homicídios queda

A trajetória mudou a partir de 2019, com a reformulação da política de segurança pública, que incluiu aumento de investimentos estaduais, reestruturação do sistema prisional, realização de concursos públicos para todas as forças policiais, ampliação do efetivo e valorização das carreiras.

Desde então, os números passaram a cair de forma contínua, chegando em 2024 ao menor registro anual já contabilizado: 960 homicídios.

O governador Ronaldo Caiado afirma que a queda está ligada às ações de segurança implantadas no estado.

“A segurança é hoje a principal preocupação do brasileiro e, desde 2019 Goiás passou por uma transformação completa, que permitiu a redução da criminalidade a números nunca antes vistos. Segurança pública é governabilidade. Ela irradia em todas as outras áreas”, disse.

Para o secretário da Segurança Pública, Renato Brum dos Santos, os resultados são atribuídos à atuação integrada das forças policiais e ao aumento de investimentos na área.

“Esses resultados são fruto do esforço conjunto entre as forças de segurança e dos investimentos do Governo de Goiás. A integração das operações tem sido determinante no enfrentamento ao crime”, afirmou.

Os dados são do sistema Qlik Sense (RAI), atualizados em 3 de novembro, e incluem os casos de feminicídio na soma total de homicídios, conforme metodologia oficial da SSP-GO. Renato Brum destacou que as ações de policiamento e repressão continuarão.