Procon Móvel leva atendimento à Vila São Vicente durante a semana

No local, os consumidores poderão consultar acordos e processos em andamento, negociar débitos com empresas, além de registrar reclamações e denúncias.

As equipes também orientarão a população sobre seus direitos, ajudando a identificar práticas abusivas e a se prevenir contra golpes.

Para receber o atendimento, é importante levar os documentos pessoais, garantindo assim uma orientação completa e adequada.

De acordo com a Diretoria Municipal em Defesa do Consumidor, o Procon Móvel tem percorrido diversas regiões da cidade, com o objetivo de ampliar o acesso da população aos seus direitos como consumidores e fortalecer a educação para o consumo consciente.